Danije Simić za ATV: Republika Srpska je država i funkcionalniji dio “dejtonske doline plača”

Danijel Simić, književnik i osnivač portala Frontal.rs, povodom sutrašnjeg Dana pobjede nad fašizmom rekao je da se odmah po završetku Drugog svjetskog rata ušlo u hladni rat tako da je zapravo interpretacija onog što se dogodilo između 1939 i 1945. godine u startu bila različita.

“I kod nas mnogi ljudi uz mašineriju Holivuda ne znaju da je prilikom iskrcavanja u Normandiji bio minoran broj žrtava. Nagledali smo se filmova i mislili smo da je to neka epska bitka, a zapravo je između dvije i četiri hiljade ljudi tu stradalo, a ruska Crvena armija koja će sutra održati svoju paradu je na primjer u jednom trenutku Staljingradske bitke u okruženju držala pola miliona njemačkih vojnika”, rekao je Simić u emisiji “1 na 1” Alternativne televizije.

On smatra da je srpski narod veliki gubitnik u Drugom svjetskom ratu iako je na papiru pobijedio kao najveći nosilac partizanskog pokreta.

“Zna se da je u 1944. godine, kada je bio slom fašističke Italije, u partizanskom pokretu bilo 80 ili 90 odsto Srba.Naša pobuna tada nije bila zbog Adolfa Hitlera i njegova rasne teorije već zato što su Ustaše zasukale rukave i počele da kolju srpski narod, počevši od Jadovna pa Jasenovca i tako dalje”, kazao je Simić.

Za Republiku Srpsku kaže da je država i funkcionalniji dio “dejtonske doline plača koja predstavlja frankeštajnsko čudovište koje se batrga u pokušaju da izglumi državu, a vidno je da će raspasti na prvoj krivini”

Govoreći zašto nema zajedničkog respekta prema žrtvama Simić kaže da se ta priča ponavlja iz godine u godinu i postaje zamorna jer nema napretka.

“Zanimljivo što na javnom servisu uporno odbijaju da upotrijebe riječ genocid za ono što se dešavalo srpskom narodu u sistemu ustaških logora. Valjda se ta riječ smije upotrijebiti samo kada se govori o stradanju njihovog naroda. Po njima genocid nad srpskim narodom nije se nikako ni desio”, izjavio je Simić.

Napominje da na nekim rukovodećim pozicijama u Republici Srpskoj sjede i ljudi koji su otvoreni neprijatelji Republike Srpske.

“Imamo jednu inertnu politiku koja samo pred izbore u električne gusle zapjeva o nekakvom spasu i odbrani Republike Srpske, tekovinama otadžbinskog rata. U praksi i na bh. nivou ali i u RS niko ne radi ništa za unapređenje srpskog nacinalnog bića”, ističe Simić.

Za BiH kaže da nije nikakva država.

“To je država kojoj u Ustavnom sudu sjede ljudi koji mogu da preglasaju domicilne sudije, ljudi koji nisu ni birani, niti su građani ove države, niti imaju bilo kakve obaveze i ne žive u ovoj državi. Najviša vlast jedne zemlje je sudska vlast a ona u BiH donosi odluke koje nisu normalne”, izjavio je Simić.

Smatra da je očigledno da je BiH neodrživa zemlja napravljena samo da ne bude rata i da ništa ne funkcioniše jer je nametnuto sa strane.

“Nismo nikada sjeli i dogovorili se oko ustava ili sudova već se održavamo silama visokim predstavnika. Mislim da bi za BiH i za mir u regionu bilo najbolje da dođe do jedne kvalitetne konfederacije ako će nekome biti narušene emocije potpunom podjelom BiH. Mislim da BiH treba ići ka putu podjele po entitetskoj liniji da se riješimo te ludačke košulje, da RS ostvari svoju teritorijalnu cjelovitost zbog koje i ratovala”, rekao je Simić koji region naziva evropskim Bliskim istokom a da SAD i druge zemlje kada god žele da izazovu rat u Evropi ili promijene balans snaga oni mogu kod nas malo da “čačnu” i krenuće se u sukob.

“Mislim da narod nije zainteresovan za rat, ali dovoljno je da par budala povede masu i da padne mrtva glava”, komentariše Simić.

Govoreći o slučaju Davida Dragičevića kaže da je pratio činjenice ali se nije upuštao u detaljnije analize jer nema podatke.

“Zbog toga nismo ni zauzimali neku poziciju u tom slučaju. Ja lično nemam podatke ni sa obdukcije, ni sa uviđaja ali ono što se željeli da kažemo je da je slučaj ispolitizovan. To je činjenica čim Narodna skupština o tome raspravlja. Najgore se već desilo i nikome to nije prijatno. Ja sam isto jedan od onih koji istrajavaju na tome da se sazna šta se tu desilo, odnosno da izađu za to ovlašteni organi i transparentno kažu šta se desilo da mi svi zajedno ne bi nagađali. To je bolna tema”, izjavio je Simić.

Misli da je zapravo sitacija takva zbog nezadovoljstva u narodu i da je dovoljno malo da to nezadovoljstvo bukne.

“Potpuno podržavam svakog ko želi i protestima da se izbori da sazna istinu, podržavam da ljudi iskažu svoje neslaganje i da se obrate medijima. Jedino je politizacija opasna ako vam neko kaže ‘ili si na strani ubica ili si na mojoj strani'”, rekao je Simić i napominje da očekuje u najkraćem roku neki rezultat.

Komentarišući nadolazeće izbore ističe da nemamo drugih zvijezda osim političara, da nema ozbiljnih vijesti do političkih i da se ranije nije pričalo toliko o politici.

“Ivanić i Dodik su prilično poznati kandidati i bitka za Predsjedništvo bi mogla biti ravnopravna ali ipak dajem prednost vladajućem bloku zbog momentuma, količine glasova i infrastukture. Kod nas ima puno apstitnata, nesređeni birački spiskovi, faktički 25 odsto stranački vezanih glasača izabere vlast”, smatra Simić

Za njega vladajući blok djeluje samouvjerenije, a Savez za promjene se mlako brani od napada i prozivki za izdaju. Za kandidaturu Vukote Govedarice za predsjednika Republike Srpske kaže da je to pametan potez a da će SNSD morati da izaberu osobu koja je ekstremno poznata za protivkandidata.

“Ko bude imao više medijske artiljerije taj će bolje da prođe. Niko ne ide na grupu apstinenata a kako sada stvari stvoje ne očekuju nas ozbiljnije promjene”, rekao je Simić.

(ATV)