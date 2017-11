Daniel Gajić napustio klub SNSD-a

Daniel Gajić napustio je skupštinski klub dobojskog SNSD-a i od danas nastupa samostalno.

U skupštini se pojavio prvi put nakon afere u kojoj su on i supruga bili osumnjičeni za ucjenu partijskih kolega, ali je sjeo na suprotnu stranu.

Ni poslije pet mjeseci ne želi pred kamere, nezvanično kaže da je u pregovorima sa nekim strankama, a navodno je najbliži Stevandićevoj Ujedinjenoj Srpskoj. Danas je glasao kao dio SDS-ove većine, a dojučerašnje partijske kolege baš tu vide krivca za sve i žale zbog odlaska kadra.

„Moje neko duboko ljudsko uvjerenje je da je sve to bilo dobro orkestrirana igranka da se napravi nekakav nemir u klubu i dođe do takve odluke. Vjerujem da će uspjeti ma gdje to bilo, žalim što je njegova odluka bila da napusti i stranku i klub“, rekla je Sanja Vulić, predsjednica kluba odbornika SNSD Doboj.

Bez nemira nisu ni u DNS-u, a šuška se da i njih čeka osipanje kadra. Navodno bi na istu stranu s Gajićem mogao i DNS-ov potpredsjednik Skupštine.

„Tu informaciju nije mi rekao iako su neki dezinformacije u gradu, nije to nikada rekao i on poštuje naše odluke i prisutana je na sastancima, za sad ne“, navodi Slavko Gligorić, predsjednik GO DNS Doboj.

Jedni odlaze drugi dolaze, toga je uvijek bilo kaže Gligorić. A kako o odlasku spekulise se i o dolasku. Upražnjeno mjesto mogao bi da popuni prvi čovjek dobojskog NDP-a.

Promjenu dresa demantuje, ali ne i pregovore.

„Imao sam juče te razgovore da budem potpredsjednik i promijenim dres, ne pada mi na pamet ja sam potpredsjednik mogao biti po konstituisanju skupštine, ali da odustanem od dva direktora ja to nisma htio“, kaže Sretko Đurković Pekara odbirnik NDP u Skupštini grada Doboja.

Čeka nas izborna godina, a u politici je sve moguće, ne spore dobojski odbornici. Neki otvoreno priznaju da su nezadovoljni statusom u strankama i da uoči izbore traže bolje startne pozicije.