Danas sunčano i toplo

Sutra promjenljivo oblačno, temperatira do 20 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će poslije svježeg jutra sa mjestimičnom maglom biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme.



Popodne i uveče na sjeveru i istoku moguća je prolazna slaba do umjerena oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 10 stepeni, na jugu do 13, a dnevna od 19 do 26 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab, zapadni i sjeverozapadni.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus jedan, Han Pijesak i Ribnik četiri, Mrkonjić Grad, Bileća, Rudo i Čemerno pet, Banjaluka, Novi Grad i Prijedor sedam, Bijeljina i Doboj osam i Trebinje 11 stepeni Celzijusovih.

(Srna)