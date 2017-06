Danas sunčano i toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, dok su popodne ponegdje na jugoistoku mogući kratkotrajni pljuskovi.

Jutro je pretežno vedro, dok ponegdje na sjeveru i istoku oko rijeka i po kotlinama ima kratkotrajne magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, a popodne se na istoku očekuje razvoj oblaka koji će ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na jugoistoku, donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Vjetar slab sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, u višim predjelima devet, a najviša dnevna od 28 do 34, u višim krajevima 24 stepena Celzijusova.

Temperatura u 7.00 časova: Sokolac 11, Han Pijesak 13, Bileća 14, Mrkoljić Grad 15, Novi Grad 16, Banjaluka i Prijedor 17, Bijeljina, Doboj i Trebinje 18 stepeni Celzijusovih.

