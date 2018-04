Danas obustava saobraćaja zbog biciklističke trke Beograd-Banjaluka

U više banjalučkih ulica danas će u različitim vremenskim intervalima biti obustavljen saobraćaj zbog Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banjaluka, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Od 8.00 do 20.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do Bulevara cara Dušana.

Obustava saobraćaja od 9.00 do 18.00 časova biće u Ulici Dr Mladena Stojanovića na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice Olimpijskih pobjednika, te u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića na dijelu od Ulice Olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save.

U periodu od 14.30 do 17.30 časova biće zatvorene ulice u Ulici Kralja Patra Prvog Karađorđevića na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Patre, te u ulicama Patre, Teodora Kolokotronisa i na Bulevaru cara Dušna, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića.

U Ulici Trive Amelice, te na dijelu od Ulice Krajiških brigada do Bulevra srpske vojske saobraćaja neće biti u periodu od 15.00 do 17.30 časova.

(Srna)