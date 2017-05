Danas je Sveti Jovan Bogoslov: Šta smijete, a šta ne smijete da radite

Pravoslavni vjernici danas proslavljaju Svetog apostola i jevanđelistu Jovana Bogoslova. Apostol i jevanđelista Jovan bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista sa bratom Jakovom.

Jovan je bio sin Zevedejev i ribar na Galilejskom jezeru. Jovan i Jakov su nazvani sinovima groma, prema nadimku koji im je dao Isus kada ih je pozvao za svoje učenike, apostole.

Vjeruje se da na današnji dan ljudi sa sela treba da odmaraju svoju stoku, žene da ne diraju pletivo, makaze i igle, da ne bi miševi grizli rublje. U nekim mjestima udaraju u ambare da se miševi razlete, a u mnogim krajevima u ove dane počinju svadbe, koje traju po tri dana.

Za Jovana Bogoslova se kaže da je bio jedan od omiljenih Hristovih učenika. Jedini je on, sa Svetom Bogomajkom, ostao pod Krstom raspetog Gospoda, ne napuštajući ga, obećavši da će on čuvati Presvetu Bogorodicu i služiti je sve do njenog uspenija.

Kasnije odlazi u Efes, jer silaskom Svetog Duha na apostole dobija zadatak da tamo širi Božansko Jevanđelje. Pođe mu za rukom da preobrati mnogo naroda u hrišćanstvo. Bio je proganjan, ponižavan i mučen. Za vrijeme koje je proveo u progonstvu na ostrvu Patmos napisao je čuveno Jevanđelje i Otkrovenje, a po dolasku na presto cara Nerve, bio je oslobođen i vratio se u Efes.

Sveti Jovan Bogoslov je poživio više od 100 godina, a kada je osjetio da mu se bliži sudnji čas rekao je učenicima da mu iskopaju grob u obliku krsta. Njegovih sedam učenika ga je poslušalo i on je živ sišao u svoj grob.

Njegovi prijatelji su se rastužili kad su to čuli i otišli su da otvore grob ovog svetitelja, ali njegovog tijela tamo nije bilo. Od tada su oni stalno dolazili na njegov grob i molili se, i tako je počelo svake godine na ovaj dan da se dešava čudo.

Crkva dva puta u godini proslavlja ovog svetitelja, i to 9. oktobra, kada se sjećamo njegovog upokojenja i 21. maja, jer na taj dan iz njegovog groba se širi čudesni i, kako vjernici kažu, ljekoviti prah, koji su uzimali i time iscijeljivali svoje muke i razne bolesti.

(Telegraf)