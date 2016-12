Danas hladnije, povremeno uz kišu i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti malo hladnije vrijeme uz povremenu kišu i snijeg i temperaturu vazduha od tri do osam stepeni Celzijusovih.



Jutros je oblačno sa kišom koja se premješta od sjevera, na planinama snijeg.

Uz zahlađenje kiša će i u nižim predjelima preći u susnježicu i slab snijeg, a samo će na krajnjem sjeveru i dalje padati slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na istoku će biti malo više padavina uz formiranje manjeg sniježnog pokrivača u nižim predjelima, a na planinama može pasti i do 20 centimetara snijega.

Najmanje padavina biće na jugu i krajnjem zapadu. Popodne i uveče više suvog vremena, a nove padavine se očekuju sutra ujutru.

Vjetar slab do umjeren, poslije podne ili u večernjim satima, umjeren do pojačan, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, na planinama oko nule.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus četiri stepena Celzijusova, Šipovo i Foča nula stepeni, Sarajevo, Zenica, Gacko, Novi Grad i Rudo jedan, Čemerno, Prijedor i Gradiška dva, Sokolac, Mrkonjić Grad, Bileća, Višegrad, Kalinovik, Banjaluka i Srbac tri, Ribnik i Doboj četiri, Tuzla, Srebrenica i Mostar pet, Zvornik šest, Trebinje i Bijeljina sedam, a Neum osam stepeni Celzijusovih.