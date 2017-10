I danas haos u zvorničkoj bolnici, intervenisala i policija

Zbog haosa u zvorničkoj bolnici policija je imala pune ruke posla. Direktor tvrdi da su mu pobunjeni radnici rano jutros upali u kancelariju pa je morao da zove policiju.

I mi smo zvali policiju jer nam je direktor prijetio svilenim gajtanom, tvrdi doktor Zoran Komljenović, koji već tri dana predvodi pobunu radnika.

“Pozvao sam policiju, odmah su poslali patrolu dao sam izajvu da se ja i moje kolege osjećamo nebezbjedno. Da smo zabrinuti za ličnu bezbjednost, bezbjednost naših porodica i naše imovine to je sve. Sve radi prijetnje da se steže svileni gajtan ja ne znam da li je to neka metafora da li je to šala ali to zvuči jako ozbiljno”, rekao je hirurg Zoran Komljenović.

Sve ćemo provjeriti u saradnji sa Tužilaštvom, kratko poručuju U zvorničkoj policiji. Jovan Okuka sve negira i tvrdi da ga je Komljenović sa svojom grupom upao ljut zbog njegove odluke da smijeni dosadašnjeg zamjenika direktora. Napali su mene i moju novu zamjenicu, tvrdi Okuka.

“Počeli su dobacivati, šta je tačno ko rekao nije ni bitno, ja sam izašao i pozvao policiju. Tu je ostala moja zamjenica doktorica Ivana Prodanović koja je tu preživjela salve uvreda. To da sam ja spominjao nekakav svilen gajtan to su čiste budalaštine”, rekao je v.d. direktora Opšte bolnice Zvornik Jovan Okuka.

I dok Okuka očekuje novu posjetu Vladine komisije koja će u ponedjeljak pokušati ponovo da obavi primopredaju, podrška pobunjenim radnicima stiže od Ministra bezbjednosti BiH. Dragan Mektić sazvao je konferenciju za novinare i optužio SNSD-ovog poslanika Lazara Prodanovića, da stoji iza odluke Vlade o smijeni Milorada Drljevića.

“Žele da unište i dovedu drugog čovjeka, a znate zašto. Zato što ovaj sad direktor neće da šalje pacijente u privatnu kliniku Lazara Prodanovića poslanika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH. Zato, evo otiđite pa ćete vidjeti da je Lazar Prodanović otvorio kliniku od milion eura. Odakle?”, rekao je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.

Smjenu direktora nisam tražio ja nego boračka udruženja, prvi put progovara za ATV Lazar Prodanović. Mektića podsjeća da direktora imenuje i razrješava Vlada i to se kaže Prodanović mora poštovati. Iako mu iste optužbe pripisuju i radnici, tvrdi da sa zvorničkom bolnicom nema ništa.

“Dakle nema bilo kakva smjena veze sa mnom to su bezočne laži. Ali je vrlo simptomatično da gospodin Mektić govori o nečemu što upućuje na umješanost takvog intrigantskog odnosa u zbivanja u Zvorniku. Vlada RS imenuje i razrješava direktore. Ono što ja mogu reći da pozdravljam odluku Vlade koja je rezultat izričitog zahtjeva gradske boračke organizacije i gradske organizacije ratnih vojnih invalida”, rekao je poslanik SNSD-a u PDPS BiH Lazar Prodanović.

Na kraju su se u sve uključili i sindiakti, a obje strane danas dobijaju podršku. Dok sindikat doktora medicine Miodraga Femića podržava pobunjene radnike, smjenu dirketora Drljevića pozdravlja sindikat Milenka Granulića. Granulić kaže da nekolicina radnika pravi predstavu za medije, narušavajući tako ugled bolnice.