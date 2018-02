Danas će padati slab snijeg, poslijepodne prestanak padavina

Danas do osam stepeni Celzijusovih

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će prijepodne biti pretežno oblačno i hladnije sa slabim snijegom, a poslijepodne se očekuje prestanak padavina, uz dnevnu temperaturu vazduha do pet stepeni Celzijusovih.

Jutros je oblačno uz slab snijeg, na jugu Hercegovine pretežno suvo. Očekuje se mala količina padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do jedan, u višim predjelima od minus šest, na jugu do tri stepena Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od nula do pet, na jugu oko 10 stepeni Celzijusovih, u višim krajevima od minus tri.

Sredinom dana padavine prestaju u većini predjela, samo će na jugoistoku i dalje provijevati slab snijeg. Popodne u svim predjelima suvo. Uveče i u noći razvedavanje uz sve hladnije vrijeme.

Vjetar će biti slab sjevernog smjera, a u Hercegovini prije podne umjereno jaka bura koja će oslabiti u drugoj polovini dana, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus 12, Han Pijesak minus pet, Kalinovik i Mrakovica minus četiri, Sokolac i Kneževo minus tri, Gacko,

Nevesinje i Manjača minus dva, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad i Istočno Sarajevo minus jedan, Srebrenica, Foča, Šipovo, Livno, Bugojno i Kotor Varoš nula, Krupa na Vrbasu, Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Ribnik i

Rudo jedan, Višegrad dva, Bileća tri, Sarajevo četiri, Trebinje pet, Mostar šest, Neum osam stepeni celzijusovih.

