„Dan zaljubljenih“ u Banjaluci: Koji pokloni su najpopularniji?

Povodom 14. februara prodavci zaljubljenima nude plišane igračke, kolače u obliku srca, romantična putovanja, popuste od simboličnih 14 odsto, pa čak i posteljinu i namještaj za zaljubljene.

Iako vjernici sutra obilježavaju Svetog Trifuna, u sijvetu, a sve više i kod nas, 14. februar slavi se kao „Dan zaljubljenih“.

Dok zaljubljeni ovaj dan vide kao poseban kada pokazuju ljubav partneru, za poslodavce je to idealna prilika da nešto zarade i istaknu proizvode koji dugo stoje na policama.

Tako je dan pred „praznik ljubavi“, Trg Krajine prekriven crvenim štandovima, butici nude simbolične popuste od 14 odsto, agencije razna putovanja, a ni mušterija, kažu, ne manjka. Prodaju se ukrasne kese, ramovi za slike, kutije u obliku srca, parfemi, a najviše kupuju djevojke.

– Radim ovde četiri godine i vidim da ‘Dan zaljubljenih’ postaje sve popularniji. Primjetila sam da se djevojke više trude. Kupuju balone, kolače, igračke ili naruče da im se slike štampaju na šolje, majice ili slično. Muškarci su više za to da kupe cvijeće ili izvedu damu na večeru – rekla je radnica iz jednog poklon šopa.

Da je „Dan zaljubljenih“ uzeo maha svedoče i razni crveni ukrasi u obliku srca po marketima, kafićima, kozmetičkim salonima, čak i salonima namještaja i prodavnicama za dom, pa i oni nude popuste, na, kako piše „posteljinu za zaljubljene“. Priliku da nešto zarade iskoristili su i ulični prodavači.

– ‘Dan zaljubljenih’ iskoristim da prodam ova srca i ostale stvarčice koje simbolizuju ljubav, ali to ništa nije skuplje od pet maraka, tako da zarada nije velika. Veće prodavnice, parfimerije i butici to dobro iskoriste, fino upakuju proizvode, stave srce i onda to mladi kupuju – kaže Bogdana Sarić, koja ima štand na pijaci.

U Banjaluci su, kako kažu ugostitelji, restorani već razervisani i spremni za noć romantike, a za sve muškarce koji preferiraju klasiku, tu su cvećare, u kojima se sutra očekuje dobar promet. I knjižare su se pripremile, stigli su naslovi koji veličaju ljubav, a najviše se prodaju knjižice sa citatima o ljubavi.

Tu je i koncert, koji ni ove godine neće zaobići Banjalučane, pa će u sportskoj dvorani „Borik“ nastupiti grupa „Leksington“.

Psihologija boje i mase

Marketing stručnjaci objašnjavaju da se radi o trikovima poput “psihologije boje”, kojim se proizvod može lakše prodati ako je upakovan u crveni papir.

I psiholozi imaju stručne nazive, te dodaju da se ljudi, slaveći 14. februar uklapaju u masu.

– Radi se o “efektu mase”, gdje ljudi da rade stvari zato sto ih rade ostali. Ima i onih koji misle da im treba poseban dan u kom posvećuju pažnju jedno drugom, ali, nažalost, pažnja se svede na materijalno – kaže psiholog Dragana Marinković.

(EuroBlic)