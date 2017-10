Dan Svetog Jovana Bogoslova: Izgovorite molitvu za izlječenje duše i tijela

Danas se obilježava dan posvećen Svetom apostolu i jevanđelisti Jovanu Bogoslovu, svetom Hristovom učeniku koji se rodio u ribarskoj porodici. Sin je ribara Zavedeja i majke Salomije. Zajedno sa svojim bratom Jakovom, krenuo je za Hristom i nikada ga nije napuštao.

Za njega se kaže da je bio omiljen Hristov učenik. Jedini je on, sa Svetom Bogomajkom ostao pod Krstom raspetog Gospoda, ne napuštajući Ga, obećavši da će on čuvati Presvetu Bogorodicu i služiti je sve do Njenog uspenija.

Kasnije odlazi u Efes, jer silaskom Svetog Duha na apostole, dobi zadatak da tamo širi Božansko Jevanđelje i pođe mu za rukom da preobrati mnogo naroda u hrišćanstvo. Bio je proganjan, ponižavan i mučen. Za vrijeme koje je proveo u progonstvu na ostrvu Patmos, napisao je čuveno Jevanđelje i Otkrovenje, a po dolasku na presto cara Nerve, bio je oslobođen i vratio se u Efes.

Tu je nastavio da prevodi neznabožce u hrišćanstvo. Poživio je ovaj ugodnik Božji više od 100 godina. Crkva dva puta u godini proslavlja ovog svetitelja i to: 9. oktobra kada se siećamo njegova upokojenja i 21. maja, jer na taj dan iz njegovog groba se širi neki čudesni prah, koji liječi bolesne, koji je mirisan i ljekovit.

Naime, kad je sveti Jovan imao već više od sto godina, izašao je sa svojih 7 učenika iz Efesa i naredio im da iskopaju grob u obliku krsta. Potom je starac legao u grob i njegovi učenici su ga sahranili. Vjernici su kasnije otvorili Jovanov grob, ali ijtelo nije bilo u njemu. Jedino se, svake godine 21. maja, od njegovog groba dizao neki sitni prah, mirisan i ljekovit. Tim prahom narod je liječio mnoge bolesti.

I zato neka pod dejstvom njegove molitve i mi dobijemo iscjeljenje naših duševnih i tjelesnih bolesti i neka nas udostoji ljubavi Hrista Boga našeg.

Kako je Jovan spasavao duše

Za sv. Jovana apostola priča sv. Kliment Aleksandrijski, kako u nekom mjestu u Maloj Aziji biješe krstio jednog neznabožačkog mladića, i povjerio ga brizi mjesnog episkopa, a on otišao dalje na propovijed jevanđelja. U odsustvu sv. Jovana onaj se mladić pokvari i počne se opijati, i krasti, a najzad stupi u neku razbojničku družinu, koja je iz šume napadala ljude i harala. Poslije izvjesnog vremena vrati se sv. Jovan u to mjesto, i ču od episkopa, šta se dogodilo sa onim mladićem.

Tada sv. Jovan, ne časeći časa, potraži konja i sprovodnika i odjuri ka onoj šumi, gdje se razbojnička družina nahođaše. Tražeći po šumi svetitelj nađe hajduke i izađe pred starješinu hajdučkog. A onaj mladić čim ga ugleda i pozna, nadade se u bjekstvo. Starac Jovan pojuri za njim, te i pored starosti svoje sustiže ga. Videći da je sustignut mladić pade pred noge apostola, i od stida ne smede mu u oči pogledati. Jovan ga zagrli i poče ljubiti, kao pastir kad nađe izgubljenu ovcu. I povrati ga Jovan u grad, i utvrdi ponovo u vjeri i dobrodeteljnom životu. I ugodivši Bogu upokoji se mladić taj u svoje vrijeme.

Pravoslavni Srbi vjeruju da na današnji dan treba izgovoriti molitvu njemu posvećenu kako bi se i tijelo i duša izliječili od svih muka, a vi bili zdravi cijele godine:

“Sveti Jovan Jevanđelist,

Sin ribara Zevedeja,

Mlad bejaše kad ga ljubav

Isusova silno zgreja.

Najverniji drug

Gospodnji S čistom dušom devojačkom,

S dušom čistom i ljubavnom,

Vidovitom i junačkom.

On objavi čudne tajne.

Sa večnosti pečat skide,

Udes sveta od početka

Pa do kraja on provide.

On je ljubav propoved’o,

Ljubavlju je i hodio,

Do prestola Višnjeg Boga Ljubavlju se uzvisio.

Ljubavlju je on porast’o K’o planina belosnežna

– Sin gromova, prorok strašni.

Ma da srca krotka, nežna.

O Jovane čudovidni,

O gromovni svetitelju:

Prinesi nam molbe male

Svome drugu, Spasitelju!

Privedi nas bliže k Njemu.

Silnom Bogu, slatkom Bogu;

Prsi smo Mu nedostojni

– No bar blizu, blizu – nogu! ”

Kako je Jovan spasavao duše

Amin!

(Kurir)