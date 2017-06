Dan sjećanja na žrtve logora Јadovno

U Hrvatskoj je obilježen Dan sjećanja na Јadovno, ustaški logor smrti u kojem su tokom Drugog svjetskog rata u NDH stradale desetine hiljada ljudi.



Predsednik SNV-a Milorad Pupovac istakao je da je to mesto bilo jedno od najstrašnijih u Drugom svetskom ratu.

Komemoracija u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV), Koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj, Eparhije gornjokarlovačke i Saveza antifašističkih boraca i antifašista održana je kod centralnog spomenika kod Šaranove jame, jedne od 32 jame na Velebitu u koje su ustaše bacali svoje žrtve, saopštio je SNV.

Prema njegovim riječima, ovdje se ljudi nisu skupljali na rad jer nije bilo ni pogona, ni naselja, samo žica, čuvari i zatočenici, a ideja slobode 1940-ih ukaljana je ustaškom ideologijom kojoj je bilo najpreče da ljude liši njihovih života, slobode i identiteta.

“Okupili smo se da kažemo ‘ne’ takvoj ideji, ali i da pokažemo da smo spremni da se rame uz rame borimo za drugačije ideje države i slobode. Ovo mesto i okupljanje ne sme biti sredstvo mržnje, posebno ne prema bratskom hrvatskom narodu koji niti su podržavali niti stajali uz taj pokret i tu državu”, kazao je Pupovac.

Istakao je da SNV od države očekuje da omogući ovakva okupljanja i komemoracije žrtvama, ali i da se ukloni ploča s ustaškim pozdravom u Јasenovcu.

Na tom mestu ne može biti natpis “Za dom spremni” i nema zakona koji u Hrvatskoj i Evropi to može ozakoniti – poručio je Pupovac. Podsjetio je da je u Јadovnom ubijeno 70 sveštenika i dvojica vladika SPC-a, kao i braća Vojina Bakića, otac Slavka Goldsteina i još desetine hiljada nedužnih ljudi.

Okupljenima se u ime organizatora obratio Mladen Matijašec, potpredsjednik Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Grada Zagreba i Zagrebačke županije, koji je podsetio na zločine koji su nad nedužnim ljudima počinjeni na tom mestu.

“Antifašistička borba oprala je ljagu koju je nanela ustaška država, oslobodila je zemlju i iz temelja promijenila društvenu osnovu. Mrtvi nam ne dozvoljavaju da ćutimo zato ih moramo komemorisati i boriti se za vraćanje društva socijalne jednakosti”, rekao je Matijašec.

Ognjen Kraus, predsednik Koordinacije jevrejskih opština Hrvatske, podsetio je da je u logoru Јadovno stradalo na hiljade žrtava samo zato što su po zakonima Nezavisne Države Hrvatske bili drugačiji.

“Јadovno je bilo jedan od najstrašnijih logora u Drugom svjetskom ratu. Tu je stradalo na desetine hiljada ljudi, a to je učinila NDH koja se danas relativizira. Do kada ćemo se u isto vreme klanjati krvnicima i žrtvama krvnika. Postavljam to pitanje predsjednici, premijeru i predsjedniku Sabora”, poručio je Kraus.

Skupu u Јadovnom je prisustvovalo nekoliko stotina ljudi iz cijele Hrvatske. Parastos je služio jeromonah Pavle, iguman manastira Orahovica u Eparhiji slavonskoj, a sasluživali su sveštenici iz Eparhije gornjokarlovačke.

Molitvu za žrtve održao je rabin Luciano Moše Prelević, a vijence su položile delegacije Hrvatskog sabora na čelu sa zastupnikom Marijanom Kustićem, hrvatske Vlade na čelu s Nevenkom Benić, Ambasade Republike Srbije s ambasadorkom Mirom Nikolić, kao i Ličko-senjske županije, SNV-a, Saveza antifašističkih boraca, Šeste ličke proleterske divizije i Koordinacije jevrejskih opština.

(RTS, Tanjug)