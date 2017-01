Dan RS: U ovim banjalučkim ulicama je danas obustavljen saobraćaj

U nekoliko ulica u centru Banjaluke danas će zbog svečanosti obilježavanja Dana Republike Srpske biti obustavljen saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.



Obustava saobraćaja od raskrsnice Ulica Olimpijskih pobjednika-Kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice ulica Kralja Petra Prvog Karađorđevića-Bulevar Cara Dušana počela je jutros u 8.00 časova i trajaće večeras do 18.00 časova.

Od 15.00 do 19.00 časova saobraćaj će biti obustavljen na dijelu Aleja Svetog Save od raskrsnice sa Ulicom Gundulićeva do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske, a od 18.00 časova večeras do sutra ujutro do 2.00 časa od raskrsnice Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, Bulevar Cara Dušana i Ulicom Kninskom i Vidovdanskom, od raskrsnice Ulice Kninska-Bulevar Cara Dušana do raskrsnice ulica Vidovdanska-Vuka Karadžića.

Zbog svečanosti povodom Dana Republike Srpske zabranjen je saobraćaj za teretna vozila mase veće od tri i po tone, osim za teretna vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.

Zabrana je na snazi od jutros od 7.00 časova do 4.00 časa sutra ujutro na svim ulicama na teritoriji grada, izuzev ulica na magistralnom putu – Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar Vojvode Petra Bojovića, Bulevar Srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića (istočni tranzit) i magistralnom putu Manjačkih ustanika, Omladinska, Krajiških brigada (zapadni tranzit).