Dan pred odluku neizvjesno ko će glasati za prodaju “Ljubije”

Drago Kalabić još čeka informacije iz Ministarstva finansija, a Vojin Mitrović iz Ministarstva industrije. Nenad Stevandić sa svojim timom do kasno u noć as naliziraće stanje u “Ljubiji” a Ilija Stevančević trenutno je na liječenju i čeka da ga neko pozove.

Niko od njih još ne zna kako će sutra glasati po pitanju prodaje akcija RŽR-a ,dan pred odlučujuću sjednicu Narodne skupštine. Stevančević zna da može biti tas na vagi ali kaže da još ne zna ni da li će se pojaviti na sjednici.

“Ne znam dolazim li na sjednicu, a još se nisam odlučio kako ću glasati. Niko me i ne zove”, kazao je Ilija Stevančević, poslanik Partije ujedinjenih penzionera u NSRS.

Među onima koji će do zadnjeg trenutnka otezati sa odlukom je SNSD-ov Drago Kalabić koji kaže da ima brojne nedoumice pa čeka pojašnjenje iz Vlade. Nenad Stevadnić tvrdi će on i Slavko Dunjić tek večeras znati kako će se odrediti po ovom važnom pitanju.

“U ponedeljak naveče biće gotova pravna i ekonomska analiza. Kao što znate imamo tim za razvoj Republike Srpske imamo i pravni tim. Analiziramo ugovor iz ‘Mitala’ iz 2004. godine i analiziramo ekonomske benefite”, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Neki će tražiti i dodatne odgovore.

“Imam namjeru narednih dana dobiti ove odgovore koje tražim. Vrlo je zanimljivo šta će mi odgovoriti ministar Tegeltija. On zna mnogo toga i treba da da odgovor Pitaću ga kako stoji država u ‘Ljubiji’?”, kazao je Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u NSRS.

Šta god to značilo ni ATV-u ni Dragi Kalabiću iz Ministarstva finansija nisu odgovorili, pa još nije izvjesno kako će on da glasa. Vojin Mitrović kaže da čeka informacije iz Ministarstva industrije a isto tvrdi Admir Čavka iz “Domovine”.

“Ono što zahtjevaju ova dva narodna poslanika kao i brojni drugi to je da dobiju još dodatne informacije. Sve je otvoreno u našem ministarstvu postoji služba koja će svakome ko želi da izvrši uvid, dati te podatke jer mi ništa nemamo što je skriveno”, kazao je Petar Đokić, ministar industrije, rudarstva i energetike RS.

Ako se proda “Ljubija” pada i Vlada, vjeruju u Savezu za promjene iako je DNS više puta poručio da se koalicje neće raspasti .Ako odluka prođe na glasanju iz prijedorskog SDS-a pozivaju DNS da izađe iz vlasti.

“Ako DNS ne bude radio dvostruke aršine i ako se bude konkretno odnosio prema svojim građanima i svom rudniku treba da kaže da, ukoliko Zotov dobije većinu u skupštini, izlaze iz vlasti”, rekao je Milan Tubin, predsjednik prijedorskog odbora SDS-a.

Skrštenih ruku ne sjede ni radnici “Mitala”, kako u Prijedoru tako i u Zenici. Iz Željezare sindikati šalju pismo klubu koalicije “Domovine”, gdje pozivaju poslanike da glasaju protiv, uz poruku računamo na vas. Rudari “Mitrala” iz Omarske cijeli dan su vijećali šta da rade jer im je policija pomrsila račinicu. Planirali su u srijedu da blokiraju prijedorsku petlju.

“Neposredno pred ovaj skup dobili smo od njih zvaničnu odbijenicu da ne možemo to da odradimo i da je to protivzakonito.Oni su nam to obrazložili. Ipravni odbor raspravlja i gledaju šta nam je dalje činiti, pošto nam je ovo očigledno onemogućeno”, kaže Milenko Stojnić, predsjenik Sindikata radnika Arselor Mitala.

Dok sindikalci “Mitala” pišu poslanicima “Domovine”, oni poručuju da će pred samo glasanje održati sjednicu kluba i donijeti odluku. Poziv SDA da se glasa protiv prodaje obavezuje samo dvojicu poslanika SDA dok su Nedim Čivić, Admir Čavka i Ivana Lovrić poručili da su sve opcije na stolu. Iako su stavovi za i protiv odavno već poznati, broj neodlučnih poslanika koji će odluku donijeti u zadnji čas polako se povećava. Ako svi stanu na stranu SNSD-a biće dovoljna dva glasa iz “Domovine”.