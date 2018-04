Damjanović: U udžbenicima istorije neće biti sadržaja koji šire mržnju

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović izjavio je da u udžbenicima istorije za deveti razred osnovne škole, te treći i četvrti razred gimnazije neće biti sadržaja koji šire mržnju prema bilo kome, jer će autori poštovati preporuke Savjeta Evrope.

Damjanović je poručio da se Republika Srpska pridržavala sporazuma koji su, prema uputstvu OEBS-a, potpisali ministri obrazovanja entiteta i kantona 2005. godine.

“Tim sporazumom je precizirano da se u istoriji ne izučavaju sadržaji građanskog rata u BiH koji bi imali uvredljive sadržaje po druge narode”, naglasio je Damjanović.

On je istakao da je na osnovu prijedloga Republičkog pedagoškog zavoda, ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević donio nove nastavne programe iz istorije, prema kojima će učenici izučavati o nastanku Republike Srpske.

“U planu je uvođenje posebnih tema koje se odnose na nastanak Republike Srpske, a to su raspad bivše Jugoslavije i stvaranje Srpske od 1991. do 1995. godine, građanski rat u BiH od 1992. do 1995. godine, najznačajniji događaji u stvaranju Srpske, Dejtonski sporazum, te razvoj Republike Srpske u periodu poslije Dejtonskog sporazuma”, precizirao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, nakon donošenja novih nastavnih planova i programa, sljedeći korak je izdavanje novih udžbenika.

Damjanović je rekao da je analizom onoga što se radi u Federaciji BiH i u kantonima utvrđeno da su oni, bez obzira na ovaj sporazum, nastavili da izučavaju taj period na pogrdan i uvredljiv način prema Republici Srpskoj.

“Mi želimo da učenici u Republici Srpskoj steknu objektivnu sliku o događajima u tom periodu, kako od 1990. do 1995. godine, tako i o događajima u Srbiji 1999. godine”, naglasio je Damjanović.

On je dodao da je nove nastavne planove i programe za istoriju u devetom razredu osnovnih škola i trećem i četvrtom razredu gimnazije predložila komisija koju je formirao Republički pedagoški zavod. U komisiji su bili profesori sa fakulteta, iz osnovnih i srednjih škola i inspektor-prosvjetni savjetnik za istoriju.

Savjet Evrope i Unesko preporučili su ranije da ratne događaje iz nedavne prošlosti djeci ne treba interpretirati na način koji širi mržnju i vrijeđa osjećanja drugih naroda.

Uprkos tome, ministri obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu odlučili su da u školske programe istorije za osmi razred osnovne škole uvedu sadržaje koji će đacima “pomoći da razumiju činjenice o opsadi Sarajeva, kao i o genocidu u Srebrenici”.

