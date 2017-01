Dame, pozor: Ne radite ovo sebi ako želite čvrste grudi

Kako žene stare, tako njihove grudi postaju sve opuštenije. Pored genetike, rađanja djece i dojenja, na ženske grudi utiču i svakodnevne navike.

U nedavno obavljenom istraživanju utvrđeno je da grudi stare dvije do tri godine brže nego ostatak tijela. Kako bi spriječili taj proces, obratite pažnju na sljedeće stvari:

Nagli gubitak ili dobitak kilograma

Ukoliko vaša težina varira od pet do deset kilograma, to neće značajno uticati na izgled vaših grudi, međutim, ukoliko stalno držite dijete u kojima gubite i do 15 ili više kilograma, vaše grudi će izgubiti elastičnost.

Pušenje

Posljedice pušenja imaju uticaj i na grudi, jer pušenje slabi dotok krvi u koži.

Sunce ili solarijum

Pretjerano izlaganje štetnim UV zracima dovodi do pojave bora, međutim i do smanjenja kolagena i drugih oštećenja na koži što rezultira da vaše grudi promene izgled i deluju opuštenije.

Nošenje neprikladnog brushaltera

Ukoliko vaš brushalter ne podupire grudi kako treba, to je jedan od glanih razloga zbog kojih postaju opuštene. Prilikom kretanja se grudi gibaju, a to je stres za kožu, pa tako ona gubi elastičnost. Jako je važno kakav brushalter nosite.