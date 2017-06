Dalmatinci podigli cijene: Trešnje skoro 20 KM

U cijeloj Dalmaciji odlučili su, već tradicionalno, podići cijene, a dokle to ide govori da je cijena kile trešanja skoro 20 KM.



– Ujutro sam otišao po kafu u diskont, kad ono šok, preko noći su cijene narasle duplo. Nasreću, imamo vrt, pa ne moramo kupovati voće i povrće. Ove cijene su za Donalda Trumpa, ne za turiste od kojih živimo – rekao je stanovnik Privlake kraj Zadra.

Prodavnice nisu jedini koji podižu cijene. Kako dolazi turistička sezona, trgovci, vlasnici restorana, kafića i fast foodova u cijeloj Dalmaciji odlučili su, već tradicionalno, podići cijene dokle ide.

– Nisam ovo očekivao, jednostavno je preskupo – rekao je jedan od turista u Rovinju gdje je cijena kilograma bijeloga grožđa narasla do nevjerovatnih 20 KM. Iako crno grožđe stoji tri marke, mnogi vjeruju kako je to i dalje preskupo.

Uporedimo li cijene u drugim dijelovima Hrvatske, vidimo kako ljudi u Slavoniji mogu i dalje mirno spavati jer ne moraju dizati kredit kako bi kupili kilu kajsija. Tamo se mogu naći za četiri marke, dok je u Rovinju puno skuplje i kilogram stoji skoro 15 KM. S trešnjama se ponavlja ista stvar. Dok će turist u Istri izdvojiti skoro 20 KM, za kilogram u Slavoniji prodaju se za prihvatljive tri marke.

– Nisam htio pristati na to, otišao sam u market i shvatio da nije ni tamo ništa bolje. Preskupo je to – prokomentarisao je turist. Prodavači na štandovima cijene brane domaćom odličnom kvalitetom. Uz to, objašnjavaju kako im najam za mjesto za štand godišnje stoji preko 13 000 KM pa moraju nekako pokriti troškove, a uz to i nekako zaraditi.

– Bez obzira na to koliko zaradim, svoje mjesto moram platiti skoro 10 000 KM godišnje. Zato moramo biti skuplji – objašnjava prodavačica na vodičkoj tržnici.

Iz udruge za zaštitu potrošača upozoravaju da iako trgovcima ovakav način poslovanja donosi trenutačnu zaradu, to je ipak samo kratkoročno jer niko se neće htjeti vratiti na mjesto gdje kupce kradu. Danas se sve više može naći na internetu kako se upozoravaju turisti na visoke cijene.

Trgovci: Ko voli, nek’ izvoli, Ko nema, nek ne dolazi

Ipak, neki govore kako turisti ne dolaze u Hrvatsku kako bi hodali po tržnicama, nego uživali u lijepom krajoliku, domaćim proizvodima i istorijskim znamenitostima. Problem je upravo u tome što se cijene dižu svugdje.

Kako turisti vole fino pojesti ili ako su u žurbi brzo pojesti, pogledajte i cijene u restoranima.

U Slavoniji jeftinije

Obični hamburger s pomfritom u restoranu u Rovinju platit će skoro 20 KM, a ima ih i preko 25 KM.

– Kod nas u Slavoniji za tu cijenu hamburgera možete dobiti gotovo cijelo pečeno prase – napisao je šaljivo Slavonac na društvenoj mreži.

Dok će kutiju jaja u diskontu kupiti za tri marke, u restoranu će za jaje s kobasicom morati izdvojiti do 23 KM. Ne začuđuje kad mnogi turisti odluče radije napraviti sendvič i pojesti ga u hodu, nego za isti platiti skoro 8 KM. Ako odluče sjesti na ručak u centru Splita, morsku platu neće pronaći ispod 66 KM. Nakon toga ko odluči popiti kafu bolje mu je da uzme auto i sjedne nekoliko kilometara izvan grada.

Cijene kafe i sokova nešto su na što se najviše ljudi žali. Malu kafu s mlijekom u centru Dubrovnika naplaćuju skoro 10 KM.

– Tačno se sjećam, prije 20 godina na rivi u centru Paga kafu sam platio dvije marke, a danas mi naplaćuju duplo. Niti želimo to plaćati niti to možemo priuštiti – rekao je Hrvoje iz Zagreba.

Iako je Ministarstvo turizma krajem prošle godine najavilo oko 10 miliona noćenja više u 2017. godini nego prošle godine, ono što stručnjaci napominju je odlazak turista, koji bi inače došli u Hrvatsku, do susjeda koji ne iskorištavaju sezonu kako bi napumpali cijene.

– Ovo je slobodno tržište. Nažalost, istina je da trgovci i ugostitelji često zloupotrebljavaju turističku sezonu. Osobito u malim mjestima na obali, gdje nema previše konkurencije i gdje mogu nabiti cijene. Jedino što turisti mogu jest kupiti proizvod gdje je jeftiniji – gotovo papagajski ponavljaju u udruzi Potrošač svake godine pred početak sezone.

Osim na cijenama pića i hrane, turisti nailaze i na skup parking. Tako ćete u Dubrovniku parkiranje platiti skor sedam marak, a samo 30-ak kilometara dalje – u Crnoj Gori – pola marke.

Dok neki tvrde kako treba dići cijene jer u poređenju sa drugim evropskim zemljama nije ni toliko skupo, drugi ipak smatraju kako neko iz Hrvatske ko želi uživati u svom odmoru takve cijene jednostavno neće moći plaćati.

– Cijena mesa uvijek skoči u sezoni. Kila teletine je poskupjela 4 KM ove sezone. To su jako visoke cijene za nas i jednostavno to ne želimo kupiti – rekla je Jova Glavan iz Privlake kraj Zadra.

Uz domaće ljude, najviše ispaštaju i radnici koji u Dalmaciju dođu samo kako bi malo više zaradili. Plata im je minimalna, a hranu, smještaj i potrepštine moraju plaćati isto kao i ostali turisti koji tamo odsjedaju. Svi se pitaju gdje je kraj svemu tome.

– Gdje su granice pohlepi, svake godine je sve skuplje. Otjerat ćemo sve goste koji nam pune itekako praznu državnu kasu, a sigurno ni domaći turisti više neće dolaziti – zaključila je Jova.