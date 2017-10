I dalje jutra hladna, tokom dana ugodno toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno sunčano i malo toplije vrijeme uz prijatnu temperaturu, do 23 stepena Celzijusova.

Jutro će biti hladno i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje uz pojavu magle. U pojedinim predjelima magla će se zadržavati do sredine dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do sedam, na jugu do 12, u višim predjelima oko nule. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 18 do 23, na jugu do 25, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 3. oktobra, ujutro će biti hladno i pretežno vedro, ali uz malo višu temperaturu nego prethodnih dana. Tokom dana biće toplije i sunčano, na zapadu i sjeveru postepeno naoblačenje koje popodne donosi slabu kišu. Uveče i noći ka srijedi kiša će se širiti ka jugu i istoku.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 20 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 4. oktobra, ujutro će biti oblačno uz slabu kišu, a na istoku nešto jače padavine. Do sredine dana kiša će prestati da pada, uz razvedravanje od zapada i juga. Na istoku će slaba kiša padati i tokom dana, a popodne i u ovim predjelima biće suvo uz postepeno razvedravanje.

Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 14, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu do 24, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 5. oktobra, jutro će biti hladnije i pretežno vedro. Tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije, na sjeveru i zapadu popodne će biti umjereno oblačno. Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu oko 12 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 25, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je suvo, sunčano i prijatno vrijeme.

Vjetar će biti slab, na sjeveru sjeveroistočni, a u ostalim područjima, uglavnom, jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

(Srna)