Dalibor Račić za ATV: Srpska je obećana zemlja, samo da se probudimo

Pozitivne snage Srpske su nastale da bi učestvovale u poboljšanju sveukupnih uslova života i rada na ovom prostoru, prvenstveno u Republici Srpskoj. Gostujući u emisiji ATV-a “1 na 1” kod Marina Marinkovića istakao je to Dalibor Račić, jedan od idejnih tvoraca i osnivača Pozitivnih snaga Srpske.

Račić odmah na početku ističe da su Pozitivne snage Srpske nastale 2014. godine kao snažna opredjeljenost i volja grupe ljudi da na jedan potuno drugačiji način iskaže svoj društveni aktivizam i da su ubrzo potom, nakon dužeg promišljanja, odabrali veoma važan pravac, a to je temeljni obrazac i budućnost naše zemlje, koji vide prije svega u kulturi i obrazovanju. Potom, kao nadogradnja na to, dolazi i – preduzetništvo.

“Do sada niko nije uspio na jedan sistematičan način da priđe tim važnim temama neophodnim za našu budućnost. Mi smo to nazvali državotvornom idejom obnove duše i bića našeg naroda. Poslije ratova, ljudi prilaze obnovi zemlje na infrastrukturnom smislu i slično, ali ovo što je najvažnije je – obnoviti biće i duh jednog naroda i to je najteži posao. Nije slučajno što smo i Konvenciju u nedjelju održali na Duhove. Ubijeđen sam u ostvarenje našeg cilja i da će ono što smo promovisali na Konvenciji postati sastavni dio državne politike i da već sljedeće godine možemo krenuti ozbiljno, planirano, akciono u ostvarenje tih ciljeva”, kaže Račić u emisiji “1 na 1”.

Podsjećajući da je preko 20 godina u društvenom aktivizmu, Račić ukazuje da su nam sklonosti ka bavljenju “visokom politikom” i kritizerstvo velika kočnica na putu razvoja.

“To kritizerstvo trebamo pretvoriti u stvari koje će nas objediniti i usmjeriti ka putu razvoja. Moramo se kao ljudi i narod probuditi. Pogotovo se to odnosi na moju generaciju, negdje između 35 i 45 godina. Smatram da je došlo vrijeme da ta generacija, u državotvornom smislu, kaže svoje, da je došlo vrijeme da se okupimo svi zajedno i da zajedno krenemo u ostvarenje bolje sutrašnjice. Ovo je naša zemlja, nemamo mi neku zamjensku zemlju. Moramo postaviti visoke ciljeve. U mnogim stvarima Republika Srpska prednjači, ima odlične potencijale, od Novog Grada do Trebinja… Ali upravo ta neka kritika, koju primjećujem skoro svakodnevno, ovdje nema mjesta”, govori Račić.

Potrebna je duhovna obnova i reforma obrazovanja, ističe sagovornik Marina Marinkovića. Prema njegovim riječima, zato su i naglasili bombastično da je ovo državotvorna ideja koja treba da mobiliše sve, i staro i mlado, od Trebinja do Novog Grada.

“Zato i spominjemo stalno “izraelski model” gdje su ljudi sanjajući ideal obećane zemlje napuštali svoje tople domove u Evropi i odlazili u Izrael, u neku neizvjesnost, sanjajući obećanu zemlju. A mi tu obećanu zemlju imamo ovdje. Pa nije Srpska nastala tek tako. Vrijeme je da se malo više svi aktiviramo, probudimo, ispružimo ruku jedni drugima. Ideal da ostvarimo bolje uslove i mogućnosti je tu ispred nas. Pozitivne snage Srpske su odličan okvir za to. Nismo ni udruženje građana ni poltička partija. Htjeli smo zaobilaznim putem da motivišemo narod i prostor da zainteresujemo medije i da na taj jedan olakšavajući okvir probudimo sve ovo o čemu sam govorio, a to je Srpska, njena izvjesnija budućnost i tu nema mjesta za kukavice i za sebičnost”, kaže Račić.

Račić naglašava da naša sela treba da budu baza za sve u ovoj zemlji i da je kultura krvotok jednog društva.

“To je jedan okvir i jedan pokušaj da se u ruralnim sredinama, tamo gdje postoje realni infrastrukturni potencijali, domovi kulture, osnovne škole i pogotovo srednje, u lokalnim zajednicama zasebno formira odjeljenje za kulturu i društveni život. Vlada RS treba da odvoji značajnija sredstva za ta odjeljenja koja će imati zadužene ljude koji će se prevashodno baviti društvenim životom u tim sredinama. Taj društveni život je možda i važniji od demografije. Mi smo do rata živjeli u jednom društvenom uređenju a poslije rata nam se desio taj najgori mogući vid uređenja, a to je neoliberalni kapitalizam, koji uglavnom male naorde koji nisu spremni, oduva u onom duhovnom i kulturnom smislu. Sad živimo u jednom haotičnom sistemu gdje mi moramo da povučemo ručnu i da se pod hitno okrenemo sebi, svojim vrijednostima, onom iskonskom što mi kao narod kroz vijekove nosimo. Zato nam trebaju ti domovi kulture, da se utka život u male zajednice da se pokaže snaga. To neće biti završeno preko noći. To će da traje, ali uspjećemo” kaže Račić.

On ističe da svijet ne počinje od Pozitivnih snaga Srpske, ali da se oni nesebično daju već četiri godine i nastaviće tako da rade u izgradnji i sa ciljem da ovo postane zvanična državna politika i da već kroz pet-šest godina dođemo u fazu da osjećamo prve rezultate te akcije oko koje žele da mobilišu čitav društveni potencijal.

“Mi moramo malo da modifikujemo svoj mentalitet, a to je najteže. Trenutno nam nedostaju ljudi sa državotvornim karakterom. U urbanom dijelu osjećamo mnoge nedostatke. Urbani dio će nam vjerovatno predvoditi Nele Karajlić i jedna grupa glumaca i umjetnika iz Srbije i Srpske. Mi od Banjaluke i Srpske možemo da napravimo egzotično mjesto i centar regije. Tu, među nama su profesor Goran Latinović, prorektor na Banjalučkom univerzitetu, Darko Knežević, dekan Mašinskog fakulteta, Aleksandar Sajić, njegova advokatska kancelarija je među najuspješnijim ovdje. Posljednja tri studentska rukovodstva sa Fakulteta političkih nauka su sada kod nas u Pozitivnim snagama Srpske. U želji kreiranja jedne inovativne atmosfere preduzetništva, sa Udruženjem ekonomista SWOT smo potpisali ugovor o saradnji, kao i sa Udruženjem mladih ekonomista”, govori Račić.

On dodaje da sarađuju i sa institucijama Srpske i da će tako biti i ubuduće.

“Mislim da moramo da uđemo i u našu dijasporu i da im lagano približimo svoju zemlju i polako radimo na tome da je sve više osjećaju svojom, da izgrađujemo taj osjećaj ljubavi, patriotizma i da ih polako vraćamo na ovaj prostor. Kada govorimo o mladima, to je važan društveni resurs, tu leži potencijalni kvalitet u ljudstvu koji nama treba. Srpska je obećana zemlja za sve ljude koji u njoj žive. Naša generacija ima istorijsku šansu. Mi možemo kritikovati do beskonačnosti, međutim, još ne primjećujem dovoljno te snage i energije, ali mislim da ćemo već sljedeće godine imati vosjku pozitivnih snaga u ovoj zemlji, koje će sistematično krenuti u kreiranje bolje budućnosti”, zaključuje Dalibor Račić.