Dačićev odgovor na prozivke zbog pjevanja: Zar je trebalo da Erdogana ubijem kao Murata?

Dačić: Tramp je mene pozvao, on je moj stari prijatelj

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić još jednom je “zapalio” društvene mreže svojim vokalnim sposobnostima, koje je ovog puta pokazao pred predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, u čiju čast je predsjednik Republike Aleksandar Vučić priredio večeru u Domu garde.

Međutim, na Dačićev nastup opozicija ne gleda blagonaklono, već ga oštro kritikuje, dok šef srpske diplomatije za “Telegraf.rs” kaže da je je to učinio na molbu Erdoana i Vučića. Dačić je zapjevao i pjesmu koja se do sada nije našla na njegovom repertoaru “Osman aga” i to na turskom jeziku na opšte oduševljenje gostiju iz ove zemlje.

Međutim, oduševljenje gostiju, ne dijele opozicioni lideri. Predsjednik DSS Miloš Jovanović kritikovalo je Dačićevo ponašanje, ocijenivši da je bilo “krajnje nedostojno i ponižavajuće” za državu Srbiju. S druge strane, prvi potpredsjednik srpske Vlade kaže da nije učinio ništa neprimjereno i poručuje da ako se nekome ne sviđa ono što je uradio “neka ga slobodno smijene”.

“Koliko sam razumio svi u sali su bili oduševljeni. I danas je to glavna vijest u Turskoj. A šta je trebalo, da ga ubijem kao Murata? Samo oni nek dobacuju sa balkona, a ako se nekome ne sviđam, neka me smijene”, rekao je Dačić. Kaže da je očekivao pozitivnu reakciju turskih gostiju, pogotovo na pjesmu na njihovom jeziku.

“Pa, ja sam znao da će tako reagovati, to je jedna od njihovih najpoznatijih pjesama, inače pjeva se na cijelom Balkanu pa i kod nas”, kazao je šef srpske diplomatije za “Telegraf.rs”.

Međutim, nisu samo gosti iz Turske bili oduševljeni. Muftija Mustafa Jusufspahić, kada je čuo već čuvenu “Miljacku” u izvođenju Dačića, dao mu je bakšiš. Dačić je otkrio i koliki je bakšiš dobio.

“Dobio sam 100 dolara. To je šala, ali dobro dođe”, rekao uz osmjeh, Dačić za “Telegraf.rs”.