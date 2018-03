Dačić: Srpska dio Srbije, ali ako se dogovore svi u BiH

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi poštovao odluku da se Republika Srpska pripoji Srbiji, ako bi to bio dogovor svih naroda u BiH.

“O budućnosti BiH treba da odlučuju svi narodi, a mi ćemo poštovati njihov dogovor. Ukoliko bude postignut takav dogovor, poštovaćemo ga”, rekao je Dačić novinarima u Sarajevu, komentarišući izjavu predsjednika RS Milorada Dodika kako bi Republiku Srpsku i sjever Kosova trebalo pripojiti Srbiji.

On je ponovio da Srbija poštuje teritorijlani integritet BiH, ističući da se zvanični Beograd zalaže za mir, dijalog i dogovor.

“Imamo specifične odnose s Republikom Srpskom, ali oni nisu na štetu ni drugog entiteta, drugih naroda ili BiH”, istakao je srpski šef diplomatije.

Govoreći o rješavanju pitanja granice između BiH i Srbije, Dačić je rekao da BiH neće imati nikakvih problema u rješavanju ovog pitanja, dodavši da i Srbija i BiH imaju veći problem s rješavanjem pitanja granica s Hrvatskom.

Komentarišući današnji sastanak šefova diplomatija šest zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu, Dačić je ocijenio da će se u nastavku razgovarati o Fondu Zapadnog Balkana, koji je formiran na inicijativu Višegradske grupe i u koji svaka država ulaže novac koji se koristi za projekte.

Dodao je da će se razgovarati i o samitu u Londonu.

“Održavanje samita s najvažnijim zemljama članicama EU dobra je ideja, jer nam daje na znanje da je ipak realna evropska perspektiva. Zadovoljni smo što je Srbija u Strategiji o proširenju, uz Crnu Goru, potpisana kao zemlja koja može računati na članstvo do 2025. godine, ali podržavamo i sve druge na tom putu. To bi bilo veoma dobro i to bi bio faktor stabilizacije i mira na Balkanu kada bi došlo do bržeg članstva”, kazao je srpski šef diplomatije.

On je još ocijenio da EU ima dvojake kriterijume kada je riječ o pristupanju u članstvo, prezicirajući da se od zemalja Zapadnog Balkana zahtjeva da riješe bilateralne sporove, a da to nije traženo od drugih zemalja koje su pristupile ranije.

Kao primjer, Dačić je naveo spor Hrvatske i Slovenije u vezi s granicom.

“EU često neke formulacije tumači na način na koji ne tumače države članice. Španski premijer Marijano Rahoj kazao je kako neće učestvovati na samitu u Bugarskoj ukoliko bude učestvovalo Kosovo. Ko je ikada utvrdio zvanični stav EU da je uslov za Srbiju priznavanje Kosova? To su formulacije koje se možda sviđaju nekoj pojedinoj zemlji, a EU ima statusno neutralan stav”, kazao je Dačić.

Prema njegovim riječima, Srbija teži da riješi sporna pitanja s Kosovom, prije svega sebe radi.

“Upućivanje prijetnji i ucjena Srbiji nije put, želimo u EU, ali na častan i dostojanstven način”, naglasio je Dačić.

Govoreći o formiranju vojske Kosova, on je istakao da to nije predviđeno Rezolucijom 1244 Savjeta bezbednosti UN i da srpski članovi kosovskog parlamenta nikada neće glasati za to.

(Agencije)