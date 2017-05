Dačić: Razmotrićemo zabranu ulaska Vokeru u Srbiju

Srbija će iskoristiti sva pravna i politička sredstva kako bi uputila protest zbog izjave Vilijama Vokera, i to će biti i tema njenog obraćanja Savjetu bezbjednosti UN, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Ističe da će Ministarstvo spoljnih poslova predložiti Vladi da razmotri mogućnost da se Vokeru zabrani ulazak na teritoriju Srbije.



Ivica Dačić je, komentarišući izjavu Vilijama Vokera, bivšeg šefa Verifikacione misije OEBS-a, o planu da ujedini sve Albance, rekao da događaji na Kosovu i Metohiji i bombardovanje koje je uslijedilo nisu bili slučajni, već da je to bila priprema za stvaranje takozvane nezavisne države Kosovo.

“Voker je tada, bez bilo kakve istrage i mišljenja stručnjaka, dao izjavu da su srpska vojska i policija ubile civile u selu Račak (15. januar 1999. godine – prim. red.). To je bila osnova za odluku o bombardovanju Srbije. Taj isti čovek danas, posle završetka svog političkog mandata, radi dalje za ostvarenje ciljeva ‘Velike Albanije'”, izjavio je Dačić.

Dačić je rekao da “neki političari Evrope i Amerike govore da je ta teorija o ‘Velikoj Albaniji’ srpski izum”.

“Vidite i sami da je o tome govorio Rama, pa Tači, Musliju i sada o tome govori i Vilijam Voker. Srbija treba da iskoristi sva pravna i politička sredstva da svima to stavi do znanja. Voker nije jedini političar ili diplomata iz tog vremena koji koristi to što je radio za Kosovo u tom periodu”, rekao je Dačić.

Naveo je da su mnogi od diplomata i političara kasnije dobili posao na Kosovu.

“Mi ćemo proučiti sve mogućnosti kako možemo najbolje pravno da djelujemo, da li možemo nekoga da tužimo, da li možemo politički da protestujemo, prije svega u OEBS-u. Ja sam to rekao juče američkom ambasadoru”, rekao je Dačić.

Naglasio je da će Ministarstvo spoljnih poslova predložiti Vladi Srbije da se razmotre sve mogućnosti da bi se prema Vokeru primijenile određene mjere kao što je zabrana ulaska na teritoriju Srbije.

“Sljedeće nedjelje će biti održana sednica Saveza bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će u ime Vlade Srbije učestvovati ministarka pravde Nela Kuburović. Svakako da će to biti jedna od tema našeg obraćanja svim članovima Savjeta bezbjednosti”, rekao je Dačić.

U selu Račak na Kosmetu su početkom 1999. godine pronađena tela 45 Albanaca, za čije ubistvo je tadašnja misija OEBS-a, sa Vokerom na čelu, bez dokaza optužila srpske snage bezbjednosti, a taj događaj – iako nikad nije utvrđeno da se radi o masakru nad civilima – presudno je uticao na donošenje odluke NATO-a o napadu na SR Jugoslaviju.

Svi izvještaji srpske strane govorili su da su u Račku poginuli albanski teroristi – pripadnici OVK, ali na Zapadu je taj događaj okvalifikovan kao zločin nad civilima, koji je poslužio kao izgovor za NATO bombardovanje koje je počelo krajem marta 1999. godine.

Srpske vlasti, odnosno tadašnja Vlada SRJ proglasila je Vokera za “personu non grata” zbog laži o Račku, ali je, na zahtjev Evropske unije i na intervenciju predsjednika i premijera Ruske Federacije, odlučeno da se ta odluke zamrzne.

