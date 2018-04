Dačić: Priština bi bez mentora prihvatila podjelu Kosmeta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi Priština prihvatila prijedlog podjele Kosmeta kada bi se sa njom razgovaralo bez mentora.

Dačić kaže i da velike sile kada se pomene razgraničenje i podjela računaju da će doći do masovnih preseljenja stanovništva, jer ne uzimaju u obzir da je etničko stanje na terenu već u skladu sa samim prijedlogom podjele.

On ističe da velike sile misle da su pitanje Kosova zatvorile 2008. godine time što su priznale nezavisnost i ne zanima ih da li su to učinile UN, kao i da li je došlo do prijedloga prihvatljivog za većinu.

“Tako su odlučili. Za njih je Kosovo u granicama koje su iscrtali. Prekršili su princip nepromenjivosti granica, a sada kažu da taj princip važi. To je infantilno objašnjenje koje u krizama kakve su na Kosmetu ili u BiH mora da se posmatra kroz realnost na terenu. To se ne može unapred”, rekao je Dačić za “Blic”.

Govoreći o 20. aprilu kao datumu formiranja Zajednice srpskih opština, Dačić je rekao da je to veliki test za EU i to da li ona ima autoritet, šta je domet zajedničke spoljne politike EU i koje rezultate ima.

“Jedini uspeh je Briselski sporazum i ni to ne mogu da implementiraju. O kakvom onda autoritetu govorimo”, pitao je Dačić.

On kaže da nepristajanje da samoproglašeno Kosovo postane član UN nije pitanje inata ili sujete, već principjelno.

“Hoćemo trajno rešenje koje bi podrazumevalo rešenje i za taj segment. Nas za stolicu Kosova u UN niko neće pitati, a da se pitamo to bi značilo da treba da zovemo Rusiju i Kinu i kažemo “pustite ih da uđu u UN” ili sve zemlje koje sam ubeđivao da povuku priznanje. To je neozbiljno”, konstatovao je Dačić.

Komentarišući blage reakcije Brisela na hapšenje direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, Dačić je rekao da ga takva reakcija nije iznenadila, jer su njegova očekivanja u odnosu na EU odavno splasnula.

“Zamislite da je Srbija uhapsila i na ovakav način izručila u Prištinu njihove zvaničnike. Nastao bi haos. To je razlog zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razočaran tim odnosom, ali razočarenje je veće kada su očekivanja veća”, dodao je Dačić.

(Srna)