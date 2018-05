Dačić: Podjela Kosmeta jedino moguće i brzo rješenje

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da je podjela Kosova i Metohije jedino moguće i brzo rješenje, ali da treba vidjeti i sve moguće opcije.

“O podeli govorim desetak, 15 godina i mislim da je to jedino moguće i brzo rešenje. Ipak, to nije jedino rešenje, treba videti sve moguće opcije. Za Zapad je jedina opcija priznavanje nezavisnosti Kosova”, rekao je Dačić za Televiziju “Prva”.

Prema njegovom mišljenju, manjak je sprovodivih rješenja, kao i manjak prijedloga.

“Bilo bi dobro da svako iznese svoje predloge, a ne da se ide sa nacionalističkim stavovima koji nisu prihvatljivi ni za jednu stranu”, naveo je Dačić.

Komentarišući navode ministra inostranih poslova samoproglašenog Kosova Bedžeta Pacolija da se odgovori na pitanja o ubistvu predsjednika Građanske inicijative “Sloboda, demokratija, pravda” Olivera Ivanovića nalaze u Beogradu, Dačić je rekao da je to direktna optužba da je Beograd kriv za ubistvo Ivanovića.

“Ivanovića su u pritvor stavili kosovski Albanci i ja sam govorio protiv takve odluke u Savetu bezbednosti UN. Priština vodi istragu, a zašto nema odgovora, to je pitanje za kosovske organe, ali i za EU, jer je tražila da bezbednosne službe budu integrisane u kosovske službe”, istakao je Dačić.

On je rekao da je cilj situacije u vezi sa izgradnjom puta u blizini Manastira Visoki Dečani to da taj manastir bude doveden u stanje izolacije, što može da dovede i do rušenja.

Odgovarajući na pitanje da li je možda kasno da Srbija angažuje lobističke grupe da bi poboljšala svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije, Dačić je istakao da nije kasno, jer se traga za trajnim rješenjem kosovskog pitanja.

“Mi nismo bili bez lobiranja, ranije smo tri puta davali pare, ali su efekti izostali. Ovde je reč o tome da nemamo šanse da promenimo poziciju Stejt departmenta, ali imamo šanse da radimo sa novom američkom administracijom”, rekao je Dačić.

(Srna)