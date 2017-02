Dačić: Nije ovo tužba BiH, već Izetbegovića i biće posljedica

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je najava zahtjeva za reviziju presude MSP po tužbi BiH protiv Srbije opasna i nepotrebna.

On je ocijenio da “ovo nije tužba BiH, već tužba bošnjačkog političara Bakira Izetbegovića” koja će imati velike posljedice po naše bilateralne odnose sa BiH.

Dačić je za RTS rekao da odluka iz Sarajeva nije iznenađenje, ne zbog toga što postoje neke nove činjenice, nego zbog čovjeka koji na tome insistira u kontinuitetu više godina.

Prema riječima Dačića, ta odluka će izazvati destabilizaciju ne samo BiH već i čitavog regiona i to je, kako je ocijenio, veoma opasna odluka.

Velike posljedice po bilateralne odnose

S druge strane, kako smatra, ona će imati velike posljedice po bilateralne odnose dve zemlje.

“Treće, i što je možda u ovom slučaju najvažnije, jeste da se pred Međunarodnim sudom pravde sude i tuže države”, ukazao je Dačić.

“Mi ovde nemamo namjeru da učestvujemo u sudskom procesu gdje je aktivna strana koja nema na to pravo, to je predstavnik samo jednog naroda i to možda ne cijelog konstitutivnog naroda BiH i čak ni jednoj cijelog entiteta”, objasnio je Dačić.

Prema njegovim riječima, sam sekretarijat MSP smatra da je postupak revizije novi postupak, a to u teorijskom smislu znači da je za to potrebno novo ovlašćenje i nova odluka države koja tuži.

“U ovom slučaju te odluke nema i predstavnici Srba i predstavnici Hrvata su protiv te odluke”, kazao je Dačić.

“Koji su to novi dokazi, koje su to činjenice koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja presude prije deset godina”

“I na kraju, koji su to novi dokazi, koje su to činjenice koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja presude prije deset godina. Nismo mogli do sada da vidimo nijednu novu činjenicu, naprotiv, u međuvremenu su se desile neke presude koje su potvrdile ono što je MSP rekao”, naveo je Dačić.

Podsjetio je da je MSP prije 10 godina donio presudu da Srbija nije počinila genocid niti pomagala u činjenju genocida u BiH.

Dačić je napomenuo da su zahtjevi za revizijom veoma rijetki i da su svi do sada odbijeni.

“Mi smo imali dobar sastanak sa predsjedavajućim Saveta ministara Denisom Zvizdićem, ali i tada smo mu rekli da bi ovakvo pokretanje ove revizije bacilo sjenku i narušilo našu želju za obostrano korektnim odnosima”, rekao je Dačić.

On je istakao da sve što se u međuvremenu, u posljednjih 10 godina desilo, ide više u prilog Srbiji nego u prilog zahtjevima za reviziju.

Ako bude prihvaćen zahtjev, uključićemo se u proces

“Ako bude prihvaćen zahtjev za revizijom, onda ćemo se aktivno uključiti u proces i iznjeti sve one činjenice koje govore upravo obrnuto”, rekao je Dačić.

Na pitanje koliko će to koštati, Dačić je rekao da je to potpuno nepotrebno, ne samo što je skupo nego je i opasno.

“To je bio slučaj i sa Hrvatskom. Ja sam predlagao Milanoviću da odustanemo od tužbi pošto smo jedni druge tužili. On to nije htio da prihvati iz političkih razloga. Prošli put kada je BiH tužila Srbiju, to suđenje je trajalo više od 10 godina. Vi sada možete da zamislite da će ovo biti glavna tema u našim odnosima u narednim godinama”, rekao je Dačić.

Dačić je istakao da to nije tužba BiH, već tužba bošnjačkog člana Predsedništva Bakira Izetbegovića.

“Tako se treba prema tome i odnositi”, zaključio je Dačić.

(Tanjug)