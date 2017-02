Dačić najbliži fotelji premijera Srbije?

Predsjedništvo SNS juče je jednoglasno odlučilo da lider stranke Aleksandar Vučić bude kandidat na izborima za predsjednika Srbije. Prema saznanjima “Blica”, najbliži fotelji budućeg premijera je lider SPS Ivica Dačić.

Izvor “Blica” iz Vlade Srbije navodi da je imenovanje Ivice Dačića i izglasavanje skupštinskom većinom gotovo izvjesna stvar. Takav ishod događaja u Nemanjinoj 11 tumači se i kao najjednostavnije rješenje za lidera SNS Aleksandra Vučića.

“Vučiću su odani njegovi ministri, a on posebno vjeruje sadašnjem ministru policije Nebojši Stefanoviću. Međutim, Dačić je najbezbolnije rješenje kada je riječ upravo o odnosima unutar SNS. Takođe, Dačić je potpuno lojalan Vučiću”, kaže izvor “Blica”.

On, međutim, dodaje da to nije sve i da za imenovanje Dačića ima i jedan značajan argument više.

“Sa pozicije predsjednika Srbije lakše je kritikovati koalicionog partnera nego nekog iz svoje stranke”, kaže izvor “Blica”.

Dosadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svojim najbližim saradnicima do juče je govorio da će se sam kandidovati ako ne bude prijedlog Srpske napredne stranke, a isto je rekao i lideru partije Aleksandru Vučiću. Prema saznanjima “Blica”, vikend iza nas bio je dinamičan kada je riječ o sastancima ko će biti kandidat vladajuće partije.

“Sve razgovore koje je Nikolić vodio, pa i one neformalne, završavao je s porukom da će se sam ići na izbore ukoliko ne bude kandidat SNS. Svi njegovi saradnici su ubijeđeni u to i spremaju se da idu na izbore. Jedino što je nepoznanica, ali za sve, jeste činjenica da li Nikolić zaista i misli da uradi to o čemu priča”, kaže izvor “Blica” iz vrha SNS.

Dilemu da li je riječ o trgovini ili namjeri dodatno mistifikuje činjenica da Nikolić kada kaže “da može sam na izbore” ne puca iz prazne puške. Njegov navod se uzima za ozbiljno jer sadašnji predsjednik je proruski čovjek, slabo primljen na Zapadu. I upravo u tome je značajan dio interesovanja Rusa za njega, koji su spremni da i novčano podrže Nikolićevu samostalnu priču. Takođe, sadašnji predsjednik Srbije je jedan od političara sa prostora Balkana koji ima “svoje šeike”.

Među onima koji vjeruju u tvrdnju da će Nikolić sam na izbore pojedini navode i kao argument da je u posljednje vrijeme angažovao jednu od agencija za istraživanje javnog mnjenja.

“Radi za sebe istraživanja bukvalno na dnevnoj osnovi”, kaže jedan od njih.

Krajnji rok za raspisivanje izbora je 2. mart ukoliko će izbori biti održani posljednjih dana aprila.

Zahtjevi Nikolića

Ono što se zasigurno zna i što potvrđuju za “Blic” i u vrhu SNS – Nikolić je za sada odbio sve što mu je nuđeno, pa čak i ponude za porodicu, a gdje je, kažu, najosjetljiviji. Među odbijenim ponudama je i potpredsjedničko mesto za sina Radomira, koji je u stranci izgubio i poziciju predsjednika Izvršnog odbora.

Ono što se, međutim, smatra najtežim eventualnim Nikolićevim zahtjevom jeste da se, ukoliko Vučić postane predsjednik, njemu vrati funkcija prvog čovjeka SNS koje se odrekao odlaskom na Andrićev venac.

(Blic.rs)