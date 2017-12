Dačić: London nam nije prijatelj, jer je predlagao rezoluciju o Srebrenici u UN

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je nedavno Veliku Britaniju uvrstio u red zemalja koje Srbiji nisu prijatelji /uz SAD i Francusku/, jer je ta zemlja predlagala rezoluciju o Srebrenici u UN, a da Beograd o njoj nije ni obavijestila.

“Ako sam nanio štetu Srbiji, neka me smijene, ali ja to mislim i siguran sam da 90 odsto našeg naroda to isto misli”, rekao je Dačić za “Blic”.

On je naveo da treba praviti veliku razliku između prijatelja i partnera.

“Mi sa svima treba da sarađujemo, da budemo partneri, da tražimo zajedničke interese, ali postoji velika razlika u odnosu prijatelja prema vama i onih koji se uvijek svrstavaju u grupu prijatelja /samoproglašenog/ Kosova”, rekao je Dačić.

Ministar spoljnih poslova Srbije ocijenio je da su se “velike zapadne sile svrstavanjem na jednu stranu, uglavnom `kosovsku` direktno suprotstavljale srpskim interesima”.

Dačić je istakao da je stav SAD direktno suprotan srpskim interesima.

“Želim da ih podsjetim da prvi put u istoriji međunarodnih odnosa oni nemaju interese sa srpskim narodom. To sam rekao i u Vašingtonu, Parizu i u Londonu. Nisu samo oni za to krivi, krivi smo i mi zato što nismo uspjeli da nađemo zajednički jezik”, rekao je Dačić.

(Srna)