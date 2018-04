Dačić: Ljudi sa Fidžija nemaju pojma da su priznali Kosovo

Sporazum: "Bratoljub" na korak do graničnog prelaza

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je njegov cilj da broj zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova bude smanjen na ispod stotinu.

Dačić je u intervjuu za Politiku kazao da je formirao tim ljudi koji se isključivo bavi pitanjem smanjenja broja zemalja koje su priznale Kosovo, navodeći da je za njega to prioritet političke aktivnosti Srbije.

Upitan da li postoje realne šanse za to, Dačić je kazao da “garantuje”.

“Prvi sam počeo da radim na tome da zemlje povlače priznanje… Ljudi iz Fidžija nemaju pojma da su priznali tzv. Kosovo. Neki čak i nisu priznali, a nalaze se na tom spisku koje ministarstvo spoljnih poslova Kosova ima”, rekao je Dačić.

On je dodao da Ministarstvo spoljnih poslova radi na tome da se taj broj smanji, ali da i druga ministarstva treba da posvete pažnju.

Upitan da li će Kosovo dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama, Dačić je rekao da bi to značilio da Srbija treba da kaže Rusiji i Kini da se ne bune protiv ulaska Kosova u UN.

“Možete li da zamislite da ja to uradim? Da kažem Lavrovu i kineskom kolegi da sam se ovo do sada šalio”, upitao je Dačić i dodao da se po pitanju Kosova mora doći do kompromisa.

Upitan da li rezultat tog kompromisa može biti da Kosovo dobije stolicu u UN, Dačić je izjavio da je to moguće, ukoliko srpska strana to prihvati i nikako drugačije. Komentarišući značenje pravno obavezujući sporazum, Dačić je kazao da niko ne zna šta on predstavlja.

Govoreći o Zajednici srpskih opština, ministar je kazao da misli da ne postoji osoba u Evropskoj uniji koja opravdava to što Priština ne želi da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. On je dodao da će EU izvršiti pritisak da ZSO bude formirana, jer je to, kako je kazao, obećano.

Upitan da li će 20. aprila Srbi sa Kosova i Metohije sami formirati ZSO, Dačić je izjavio da sve zavisi on srpske strane.

(B92)