Dačić: Kako Srbima u BiH objasniti da ne idu na referendum?

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom referenduma u Kataloniji da Kosovo i Metohija ne može da bude izdvojen i specifičan slučaj, kako to tvrdi Evropska komisija, te upitao kako će se nakon ovoga moći objasniti Srbima u BiH da ne treba da idu na referendum.



“Kada Republika Srpska u oblacima govori o referendumu, onda je to antievropski, anticivilizacijski i antisrpski. Neka idu u Banjaluku da podržavaju referendum Srba u BiH”, naveo je Dačić za RTS.

On je istakao da nije tačno to što je portparol Evropske komisije Margaritis Shinas rekao – kako su Kosovo i Metohija bili specifičan slučaj, te da “predstavnik Evropske komisije pojma nema o čemu govori”.

“Negdje je to pročitao, ne može da objasni i zato priča gluposti. Ne postoje rezolucije UN osim 1244 koja govori o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. To što je učinjeno prema Srbiji je kršenje međunarodnog prava. Ono što smo upozoravali desilo se i Katalonija neće biti jedini primer takvih separatističkih tendencija u Evropi”, naglasio je Dačić.

On kaže da je to jednostrani akt Katalonije, kao što je bio i jednostrani akt samoproglašenog Kosova i da je Srbija upozoravala da će to biti Pandorina kutija.

Komentarišući grafite u Vojvodini i odlazak lidera LSV-a Nenada Čanka u Barselonu, Dačić je rekao da “nije nakaradna politika samo u Briselu, već i da ovdje ima predstavnika”.

Dačić je dodao da je na primjeru Kosova pokazano da su mogući jednostrani potezi.

“Sve što govorimo o dvostrukim aršinima nikako ne treba protumačiti kao neku našu primedbu na očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Španije. Španija je naš veliki prijatelj i za razliku od nekih drugih članica EU nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosmeta”, kaže Dačić.

Ministar spoljnih poslova Srbije ne očekuje da će neka od 22 države članice EU koje su priznale nezavisnost Kosova sada promijeniti mišljenje.

“Kako da kažu: Pogrešili smo – morali bi da pljunu sami na sebe. To može Tramp da kaže za bivšu američku politiku, novo rukovodstvo, ali to je bila suština njihove politike. Bombardovali su nas zbog Kosova, neće sada reći da su pogriješili. Ali obiće se to njima u glavu. Žao nam je što je riječ o Španiji jer to je naša prijateljska zemlja, ali je Pandorina kutija otvorena”, rekao je Dačić.

Komentarišući protest hrvatskog Ministarstva inostranih i evropskih poslova Ambasadi Srbije u Zagrebu zbog otkrivanja spomenika ratnom heroju, majoru Milanu Tepiću u Beogradu, Dačić je ocijenio da je to još jedan primjer ludila i antisrpske histerije.

Dačić je rekao da je Tepić oficir JNA koji je dao život za svoju zemlju i branio garnizon i vojnike od napada nelegalnih formacija.

On je naveo da protiv podizanja spomenika Tepiću, koji je moralna gromada, protestuje rukovodstvo zemlje koja veliča ustaški pokret, podiže spomenik ubici Miri Barešiću i table sa ustaškim pozdravima, te govori o velikosrpskoj agresiji, iako je u Hrvatskoj prije devedesetih godina prošlog vijeka bilo 580.000 Srba.

“Ako govorimo o nekoj agresiji, agresiju je izvršila Nezavisna Država Hrvatska na Srbiju do Zemuna”, poručio je Dačić.

