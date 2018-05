Dačić: Cinični zahtjevi za komentar Dodikovih stavova

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da danas niko u Evropi ne postavlja pitanje u vezi sa izjavama Albanaca i onim što se dešava na teritoriji Albanije i na Kosovu i Metohiji, pa je zbog toga cinično to što se od Srbije traži da se izjasni o izjavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o ujedinjenju Srbije i Srpske u ovom vijeku.

“Pošto se oni ne izjašnjavaju o tome šta se dešava sa velikoalabanskim težnjama, mislim da je malo cinično da se od nas traži izjašnjavanje o svemu što priča Dodik”, rekao je Dačić novinarima.

On je, povodom Dodikove izjave da će doći do ujedinjenja Republike Srpske i Srbije do kraja vijeka, ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i dodao da to nije tema o kojoj se sada razgovara.

“To nije tema o kojoj se sada razgovara. Šta će biti u budućnosti, mislim da to niko ne može da vam kaže, naročito ne u tako dalekoj budućnosti”, rekao je Dačić.

On je dodao da ga nije iznenadila vijest o ukidanju rominga između samoproglašenog Kosova i Albanije.

Prema njegovim riječima, to nije ništa novo, već nešto što se dešava više decenija i vijekova, odnosno želja za uspostavljanje “velike Albanije”.

Povodom izjave albanskog premijera Edija Rame da se prema manjinama na Kosovu i Metohiji bolje odnose nego Srbija prema Albancima u Preševu, Dačić je upitao da li je primjer bolje prakse kada neko protjeruje Srbe i pali crkve i manastire.

“Njegove izjave su stalna pretnja prema EU – ako nećete nešto da nam date, mi ćemo da stvorimo `veliku Albaniju`”, ocijenio je šef srpske diplomatije.

Dačić smatra da je samoproglašeno Kosovo neuspjeli projekat i derivat “velike Albanije” i da se nikada neće realizovati.

On je, povodom učestalih napada na Srbe na Kosovu i Metohije, rekao da je obaveza međunarodne zajednice da garantuje bezbjedan život svih građana na Kosmetu.

“Obaveza međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji je da zaštiti bezbednost. To je osnovni razlog zašto su oni tamo”, poručio je Dačić.

(Srna)