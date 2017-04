Dačić: Blokada diplomatskih odnosa protest protiv Francuske

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je Srbija postupila kao ozbiljna država kada je donijela odluku da na izvjesno vrijeme blokira diplomatske odnose sa Francuskom.

On je u intervjuu za “Blic” rekao da je to protest protiv francuskih vlasti koje su oslobodile Ramuša Haradinaja i time ponizile srpske žrtve.

“Mislim da bi se francuski generali i maršali koji su sa nama nekada oslobađali Kosovo stidjeli ovakve odluke”, rekao je on i dodao da će ona ostaviti traga na bilateralnim odnosima.

“Neće biti nikakvih posjeta. Postupili smo kao ozbiljna država”, kategoričan je Dačić.

Govoreći o prijetnjama koje je Beogradu uputio predsjednik opštine Bujanovac Jonuz Musliju Dačić je rekao da bi za ono što govori Musliju u svakoj zemlji dobio poziv tužioca, ali da Beograd to nije uradio zbog stava premijera Aleksandra Vučića da tim potezom od Muslija ne napravi žrtvu među Albancima.

“To je jedini razlog zašto se ovde to ne čini. I to nije odraz naše slabosti, već snage i mudrosti da kontrolišemo situaciju”, zaključio je on.

