Dačić: Beograd i Zagreb nisu isti jer Srbija ne negira zločine

Obradovićev Fener izborio Fajnal for u Beogradu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću da je tačno da Zagreb i Beograd nisu isti, jer Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava.

“Nismo isti, jer mislimo da je ovo što Hrvatska radi čista glupost i da je bolje da se bavimo razvojem naših odnosa nego da vodimo diplomatski rat. I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke poene. I to je žalosno”, rekao je Dačić, koji se nalazi u posjeti Indiji.

On kaže da je tačno da Srbija i Hrvatska nisu iste, jer Srbija u Drugom svjetskom ratu nije bila na strani nacista, niti negira zločine.

“Tačno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani Adolfa Hitlera, nismo vršili Holokaust nad Jevrejima i Hrvatima, nismo terali Hrvate da nose obeležja kao što su Srbi i Jevreji morali da nose za vreme Drugog svetskog rata – Jevreji žute, a Srbi plave”, rekao je Dačić komentarišući Plenkovićevu izjavu da Zagreb i Beograd “nisu isti u ovoj priči” i da nije dobro pominjati riječ “rat”.

Dačić, koji je ranije izjavio da će, ukoliko Hrvatska želi diplomatski rat, to i dobiti, srpski šef diplomatije kaže da nije govorio o ratu, nego o diplomatskom ratu koji Hrvatska izaziva.

(Srna)