Đaci u Mišinom Hanu još uče u zadimljenim i hladnim učionicama

Sastanak sa ministrom prosvjete, i to u ponedeljak, jedino je što su gradski oci i direktor škole u Mišinom Hanu mogli da obećaju roditeljima učenika koji danima sjede u zadimljenim ili ledenim učionicama.

Kada će im stići grijanje, niko ne zna. Jedino roditelji imaju rok.

“Ako ne bude ništa riješeno do srijede mi našu djecu, ne da nećemo, nego ne možemo slati u ovakve uslove. Djeca su bolesna, otrovana, smrde na dim kad dođu kući”, rekala je Đuđe Radovanović.

Posebno su ljuti na direktora. To je, kažu, odavno trebalo da se riješi. Direktor se pravda da je u fotelji odnedavno i da su ga problemi dočekali. Uvjerava da je slao dopise resornom ministarstvu, ali da je tek juče dobio odobrenje za dvije peći, a i one moraju da prođu kroz javne nabavke. Uprkos negodovanju roditelja, on vjeruje da vremena ima.

“S obzirom da još nije veliki minus djeca još malo mogu da koriste učionice da se odvija nastava. Nisu to osnovni uslovi, to su elementarni uslovi koje možemo da prebrodimo jer bi možda bila veća šteta ako bi stali sa nastavom”, rekao je Duško Petrović, direktor Osnovne škole “Milutin Bojić”.

Sa tim se ne slažu u Gradskoj upravi. Nema vremena za procedure i mora, kažu, hitno da se reaguje.

“Ja preuzimam obavezu, i sad to kažem pred ovim ljudima, da danas i sutra kontaktiram ministarstvo i da imamo hitan sastanak u ponedjeljak ujutru u Vladi RS da zajedno kažemo ovim ljudima ovdje konkretne informacije. Imamo li novac za peći koje su obećane, ako imamo kad će to biti realizovano, jer su peći ovdje trebale biti juče”, rekao je Dragan Banjac ,načelnik Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sportu Gradske uprava Banjaluka.

Što se Ministarstva prosvjete tiče, i kod njih je juče, jer danas ponavljaju ono što su već rekli – na školi je da nabavi peći, a na pitanje zašto grijanje u Mišinom Hanu nije riješeno prije početka školske godine i mogu li procedure da se ubrzaju, nemaju odgovor. Ukoliko ga uskoro ne bude, poručuju rodiitelji, po njega će doći na Trg Republike.