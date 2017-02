Dabović: Malo me je šamarao, malo davio

Košarkašica Milica Dabović otkrila šta se dogodilo noćas kada ju je bivši partner Šime Šiklić, koji se predstavlja i kao Simon Šiklić, pretukao.



Košarkašica je zadobila podlive, jer ju je bivši dečko davio, a za njim je u toku noći raspisana potraga. Šiklić se kasnije, u pratnji advokata, pojavio u policijskoj stanici Palilula, nakon čega je priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Dabovićeva se kratko uključila u emisiju “150 minuta” kako bi ispričala šta se dogodilo.

Na pitanje voditeljke Maje Nikolić Japundže kako je, Milica je rekla: “Potrešeno, šokirano…”.

“Došlo je do svađe. Uhvatio me je za vrat. Malo me je davio, malo me je šamarao. Tada sam ga tjerala da napusti moj stan”. Voditeljka joj je potom rekla da je izgovorila “malo šamarao, malo davio”, na šta je ova rekla da “mora da ublaži malo”.

“Moram tako da kažem da bih ublažila stanje, znam da ljudi gledaju”, rekla je Milica u emisiji “150 minuta” na Prvoj televiziji. “Ne znam ni gdje se trenutno nalazim ni šta da radim sa svojim životom. Treba mi odmor, samo me poštedite i hvala na razumijevanju”, rekla je kroz suze i prekinula vezu.

(Mondo)