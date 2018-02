“Da nije ratova Srbija bi bila Švajcarska”

Da nije bilo ratova Srbija bi danas bila kao Švajcarska, izjavio je biznismen, autor nekoliko knjiga i osnivač švajcarske organizacije Vorld Majnds, Rolf Dobeli.

On je u razgovoru za “Blic” rekao da će njegova organizacija sljedeće godine početi sa organizovanjem skupa Vorld Majnds u Beogradu. Kaže i da je Srbija zabilježila dobar napredak i da radi dobar posao.

“Imali smo sastanak sa premijerkom koja je bila jedna od osoba koja je veoma uticala na to da dodjemo u Beograd, a i gospodin Vučić je takođe to inicirao. Željeli bismo da dovedemo što više ljudi iz naše originalne zajednice na World Minds u Beogradu”, kazao je on za “Blic” tokom boravka u Beogradu.

“Sa vašom vladom bismo mogli dan nakon simpozijuma da organizujemo sastanke sa onima koji su učestvovali da vidimo šta ko može da ponudi, da razgovaramo o investicijama itd. Ali, mogu da vam kažem da je zaista dobro raditi sa vašom vladom, ona je brza i ne komplikuje”, kaže on.

Na pitanje zašto baš Beograd i Srbija, on kaže da su imali dosta pitanja iz drugih gradova da li mogu da organizuju simpozijum tamo, ali je vlada Srbije izrazila jaku podršku.

Dobeli je dodao da je tu još jedan razlog – Srbija je priličo nalik Švajcarskoj, imaju približan broj stanovnika, nemaju naftu, pa, kako kaže, “mi generišemo bogatstvo naukom i preduzetništvom i Srbija će uraditi isto”.

“Ne zaboravite vi ste imali tri rata, Švajcarska nije, mi nismo učestvovali u Prvom svjetskom ratu, bili smo poštedjeni u Drugom i naravno nismo imali jugoslovenski rat. Dakle prošli ste kroz tri rata i to je razlika… Mi smo imali bolji početak i sreću, a vi ste imali lošu sreću. Da nije bilo toga vi biste bili kao Švajcarska, garantujem vam”, kaže Dobeli.