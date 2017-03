Da li nas neko špijunira preko telefona ili televizora?

Američka obavještajna služba CIA koristi gotovo savršene metode špijunaže i praktično ne postoji način da otkrijete da li vas posmatraju preko vašeg telefona, kompjutera ili televizora, tvrde IT stručnjaci, piše Informer.

Čak ni senzacionalno otkriće WikiLeaksa, koji je objelodanio da CIA preko elektronskih uređaja špijunira milione ljudi širom svijeta, neće zaustaviti tajnu službu SAD u namjeri da ubacuje viruse “malvere” u kompjutere i telefone pomoću kojih prisluškuju obične građane.

Špijunske aktivnosti

Vladimir Radunović, direktor programa sajber-sigurnosti u Diplo fondaciji, rekao je za “Informer” da špijunske aktivnosti službi kao što je CIA, koje se obavljaju preko telefona i kompjutera, može da otkrije samo profesionalac.

“Običnom čovjeku je gotovo nemoguće da otkrije da ga neko prati i prisluškuje putem telefona ili kompjutera, naročito ako to radi neko kao CIA. Kada je u pitanju telefon, ne postoji nikakav poseban zvuk koji bi ukazao na to, niti je tačna teorija da, kada čujete odjek svog glasa, to znači da vas prisluškuju”, rekao je Radunović.

Što se kompjutera tiče, kada neko sa vašeg računara skida podatke koji su glomazniji, poput slika ili video-zapisa, postoji mogućnost da vam uređaj tada koči. Međutim, običan čovjek nikada neće pomisliti da je to zbog toga što ga neko prisluškuje.

Specijalni programi

Špijuniranje može da se otkrije i ako se preko specijalnih programa prati odlazni saobraćaj sa vašeg računara, ali da li poznajete nekog prijatelja koji to prati na svom računaru?

“To uglavnom rade stručni ljudi”, dodao je Radunović.

On tvrdi da je obaranje sistema čitavog kompjutera jedini način da izbegnete špijuniranje.

“Vi danas imate mogućnost da kupite bilo koji uređaj i da njime daljinski upravljate običnim android telefonom. Preko njih hakeri i drugi operativci takođe mogu da prikupljaju podatke”, zaključio je Radunović.

(Avaz.ba)