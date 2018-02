Da li nam treba osam čaša vode dnevno?

Ljudskom organizmu dnevno je potrebno osam čaša vode, ali to pravilo ne vrijedi za sve, navode australijski naučnici.

Stručnjaci preporučuju da ljudi “osluškuju” vlastiti organizam i da je to najbolji način da se utvrdi kada je uneseno dovoljno vode.

Naučnici sa Univerziteta Monaš u Australiji ustanovili su da je ljudima, u trenutku kad organizam zasićen tečnošću, teško da guta vodu.

Potrebno je raditi ono što organizam traži – piti vodu kad je čovjek žedan, a ne po utvrđenom rasporedu, preporučuju naučnici.

Tokom istraživanja akteri su pili vodu u dvije situacije – nakon naporne vježbe, kad su bili žedni, i poslije, kad su vodu morali piti “na silu”.

U drugom slučaju morali su da ulože tri puta više napora da popiju zadatu količinu vode, što je bio jasan znak da tijelo reguliše pretjeranu konzumaciju tako što je fizički otežava.

Refleks gutanja postaje sputan nakon što je popijena dovoljna količina vode.

Naučnici upozoravaju da previše vode može biti pogubno. Prekomjeran unos tekućine može dovesti do hiponatremije, odnosno oticanja ćelija tijela, što dovodi do grčeva, mučnine, povraćanja, gubitka svijesti, a u ekstremnim slučajevima i do smrti.

(Srna)