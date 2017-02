Da li će Vlada prodati Elektroprivredu RS?

Elektroprivreda nija na prodaju ali ćemo dio možda morati da stavimo na doboš. Tako iz Vlade reaguju na zvanične potvrde da je Srbija zainteresovana da kupi elektrodistribucije u Republici Srpskoj. Privatizacija ne dolazi u obzir jer nas na to obavezuje zaključak Narodne skupštine, jasni su u ministarstvu energetike. Ipak, na putu u Evropsku uniju moraćemo da ukinemo monopol, objašnjava pomoćnik ministra.

To praktično znači da Vlada neće moći da bude većinski vlasnik i proizvodnih i distributivnih preduzeća. Još ništa nije dogovoreno, ali to Evropa nameće kroz treći energetski paket.

“To je u sklopu i Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i to je nešto što mi moramo da poštujemo i ispunjavamo uslove. [Znači ipak ova priča iz Srbije ima nekog smisla, u tom procesu pridruživanja Evropskoj uniji?] Upravo to u skladu sa tom regulativom ne samo Elektroprivreda Srbije nego i drugi zainteresovani investitori. Znači postojaće mogućnost za promjenu vlasničkih udjela razdvajanjem djelatnosti i to će biti prilika za strane investitore u jednom momentu da se pojave”, rekao je Milan Baštinac, pomoćnik ministra energetike RS.

Nakon izjave pomoćnika ministra sa službenog puta oglasio se i ministar. Petar Đokić u izjavi Srni tvrdi da privatizacija ne dolazi u obzir i da je nemoguće prodati distributivni dio Holdinga Elektroprivrede. Baš za taj dio zainteresovana je Srbija, potvrdio je predsjednik nadzornog odbora EPS-a Branko Kovačević. Planiraju širenje na BiH i Crnu Goru. Ministar privrede Srbije priznaje da je njegova Vlada zbog toga formirala i poseban tim. Detalje ne otkriva.

“Pa ima nešto novo i nešto konkretno. Naša želja je da naša javna preduzeća osposobimo da budu profitabilna i sa druge strane da budu konkurentna ne samo na tržištu Srbije jer tu i drže monopol praktično, nego da budu konkurentna i na teritoriji našeg šireg regiona”, istakao je Goran Knežević, ministar privrede u Vladi Srbije.

Paralelno sa Vladom i mediji u Srbiji danas su krenuli u otvorenu kampanju. Kažu da prodaja može biti samo od koristi i Srpskoj i Srbiji, a isto tvrde i stručnjaci sa Ekonomskog instituta u Beogradu. Ekonomisti u Srpskoj ipak su skeptični jer Srpska ni prodaju Telekoma nije iskoristila na pravi način.

“Ako prodamo porodično srebro, kako se to često kaže, i to sve ode u potrošnju opet za par godina nećemo imati šta prodavati. Dobra strana eventualne realizacije toga jeste da ako se već mora privatizovati da je to neko preduzeće u vlasništvu države Srbije s obzirom na dobre i tradicionalne veze”, kazao je Saša Grabovac, izvršni direktor udruženja ekonomista “Swot”.

“Sve ekonomske računice toliko govore u prilog tog spajanja, tako da apsolutno ne očekujem da bi postojao otpor od strane Elektroprivrede RS”, ocijenio je Dragan Šaganović, generalni direktor Ekonomskog instituta u Beogradu.

Namjeru Srbije pokazuje i to da je EPS prošle godine kupio 10 odsto akcija prenosnog elektrosistema Crne Gore. Ako kupe elektrodistribucije u Srpskoj uvjereni su da će struju moći da prodaju u cijelom regionu.