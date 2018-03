Cvjeta prodaja stanova u Banjaluci

Nekretnine u Banjaluci poskupiće i do pet odsto ako se nastavi sadašnji trend prodaje stanova. Iako cijena doseže i do paprenih 3.000 maraka po kvadratu, to ne sprečava kupce da, još u toku gradnje, kaparišu nekretninu. Kupci stanova u Banjaluci su iz svih krajeva Srpske. Prodavci imaju objašnjenje.

“Banjaluka je specifična i tu je stanje na tržištu dosta dobro iz više razloga. Tu je Univerzitetski centar, administrativni, politički, kulturni i svaki drugi i uglavnom kada pogledamo strukturu kupaca, kada vidimo da polovina kupaca nije iz Banjaluke, onda dolazimo do zaključka da je Banjualuka atraktivna za investiranje u nekretnine”, rekao je Dragan Milanović iz Agencije za nekretnine Remaks.

Pomama je i u Trebinju. Tamošnji investitori kažu da se stanovi prodaju kao nikad, često, i prije početka izgradnje.

“Obično se na dobrim lokacijama u Trebinju stanovi prodaju, što bi se reklo na livadi, čim se krene graditi. Ja mislim da je prije svega razlog donekle leži i u krizi bankarskog sektora i to su ljudi sa zapada, najviše naših ljudi, jer je negativna kamata na štednju, i onda oni svoj novac žele da investiraju u nekretnine”, istakao je Milan Tomanović iz “Lea invest” iz Trebinja.

Manja kamata na stambene kredite je jedan od razloga zbog čega se stanovi u Banjaluci kupuju više nego ikada, kažu ekonomisti. Kupci su, većinom, naši ljudi iz inostranstva. Umjesto čuvanja para u banci, gasterbajteri se odlučuju da ulože u nekretnine.

“Svako od njih ima neku želju da ovdje ostane njihova sigurna baza, neki povratak sebi da obezbjedi. Obično kada zarade neki prvi novac u inostranstvu kupe neku nekretninu u Banjaluci”, rekao je urednik portala SWOT.ba Rade Šegrt.

Nakon kupovine, stanovi čekaju povratak vlasnika koji, obično, u njima stanuju kad u inostranstvu odu u penziju. Dotad ih, u Banjaluci, rentaju.