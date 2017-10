Cvijanović za ATV: Stranci kumuju mnogim stvarima koje su izazvale nered u okviru našeg sistema!

Predsjednik Vlade RS, Željka Cvijanović komentarisala je u izjavi za ATV informaciju iz OHR-a u kojoj je izražena zabrinutost zbog zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH u vezi sa informacijom koju je dostavio Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, koja sadrži i “prijedlog za smjenu sudija i tužilaca bez odgovarajućeg disciplinskog postupka”.

Predsjednik Vlade RS navela je da nije prvi put da OHR interveniše, odnosno da daje komentare.

“Ovde je suština u tome da li mi zaista želimo da imamo nezavisno pravosuđe, ili možda neki stranci, poput i ovih koji sjede u kancelariji Viskog predstavnika, žele da nametnu jednu drugačiju sliku. A to je slika gdje će oni upravljati procesima, pričaćemo kako hoćemo da imamo nezavisno pravosuđe, a onda ćemo u okviru toga štititi raznorazne devijacije”, izjavila je Željka Cvijanović za ATV.

“Ja mislim da se pravosuđe mora raščistiti, i ako je ovo jedan način da se to desi, onda podržavam tako nešto. Ali nisam sigurna da će to uspjeti, jer u ovoj državi ništa ne uspjeva što ide prema cilju da dovedete, ili uvedete više reda, to su stvari koje ne uspjevaju. Nažalost, stranci kumuju mnogim stvarima koje su izazvale nered u okviru našeg sistema”, navodi premijer Srpske.

“Netačno je to kada oni kažu da se ne miješaju u pravosuđe. Oni nikad nisu bili na strani reda, uvijek su bili na strani nereda. I ja na taj način doživljavam OHR. Ono što je dobra stvar jeste što malo ko danas čita ta saopštenja njihova. To se promijenilo”, kaže Željka Cvijanović u izjavi za ATV.

(ATV)