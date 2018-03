Cvijanović za ATV: Izvještaj ministarstva bezbjednosti podvala RS!

“Skandalozne stvari se dešavaju na nivou Sarajeva, a pogotovo je skandalozno da u tome učestvuju ljudi koji dolaze iz RS”, rekla je Željka Cvijanović, premijer RS u emisiji ATV-a ” Jedan na jedan” govoreći o informaciji Ministarstva bezbjednosti BiH po kojoj su neki markirani kao bezbjednosna prijetnju po BiH.

“Da pravite izvještaj o bezbjednosnim prijetnjama i nabrajate tamo kojekakva čuda, da locirate pojedince koji ovdje imaju svoje funkcije ili pozicije u društvu, koji nikome nisu bezbjedosnosna prijetnja. Markirate ljude ili organizacije i skrećete pažnju sa stvarnih bezbjednosnih problema koji postoje u Federaciji. Na taj način niko više ne priča o paradžematima, niko ne priča o povratnicima sa ratišta, o radikalnim ideologijama, o tome ko ih finansira. Izdvajate pojedince koji komentarištu bezbjednosne rizike u BiH i locirate ih u RS. Taj izvještaj je jedna velika glupost,to je jedna velika podvala RS, to je jedna skandalozna stvar u kojoj učestvuju, nažalost, kadrovi iz RS i koliko je neozbiljna ta država i na koji način kreira važne dokumente govori činjenica da se našao u javnosti””, istakla je Željka Cvijanović.

“Skandalozno, neozbiljno, ciljano, namjera je RS, meta je RS, uklapa se u koncept koji se ovdje promoviše već neko vrijeme i forsira od strane upravo tih i ljudi i pojedinaca koji sjede u Sarajevu, koji nastoje na RS da zakače metu, koji pričaju o navodnom ruskom uticaju, koji govore o paravojnim formacijama”, kaže Cvijanović.

Premijerka navodi da su u pitanju ljudi koji su nekredibilni, neozbiljni i koji su ušli u koncept jedne zavjere i mrljanja RS.

U emisiji se govorilo i o najavljenoj interpelaciji opozicije i eventualnim namjerama opozicije da ruši Vladu RS.

“Interperlacija opozicije je čisto politikanstvo”, rekla je Željka Cvijanović, navodeći da opozicija ima pravo da traži bilo šta, pa tako i izglasavanje povjerenja Vladi.

“Opozicija u kontinuitetu godinama gubi svoju snagu i smanjuje se broj ruku koje se podižu na strani opozicije. Oni nisu imali ni u svoje najjače vrijeme u parlamentu većinu za bilo kakvu stratešku stvar, a pogotovo da je imaju sada.To je sada predstava za javnost. I ja nemam ništa protiv, neka oni igraju tu svoju predstavu. Mi imamo nekih pametnijih stvari koje moramo sada da završimo u narednom periodu”, rekla je Cvijanović.

“Oni su tamo sjedili i vijećali i shvatili da šta god pokrenu u parlamentu da tu nema efekta. Onda su dobro iščitali poslovnik i sve ostalo da nađu šta još mogu da urade. Onda su se dosjetili da su to interpelacije. Sada mi svi trebamo pričati o interpelacijama, pa ne pada mi na pamet”, rekla je Cvijanović.

Opozicija, navela je Cvijanović, nikoga ne može da ubijedi u kredibilnost onoga što govori.

“Priča o interpelacijama je završena priča. Ja mislim da se treba pričati o svakoj temi. Interpelacija je napravljena kao jedna u lepezi izmišljenih stvari kojom su pokušali da se bave naši opozicionari”, rekla je Cvijanović.

U emisiji ATV-a “Jedan na jedan” govorilo se i o pet godina mandata Željke Cvijanović na čelu Vlade RS.

“Pet godina mandata je brzo prošlo, stalo je tu mnogo i ljepih i ružnih stvari, mnogo i uspjeha, neke smo planirali ,ali nismo uspjeli sve da postignemo. Ono što me raduje jeste činjenica da smo imali jedan stabilan period kada je u pitanju funkcionisanje institucija. Vlada kao jedna od najznačajnijih institucija u RS zaista se trudila da ima i normalnu, dobru saradnju sa Parlamentom, što je normalno. Zato što tamo imamo i većinu i želimo da ta veza bude onakva kakva treba da bude, posebno jaku saradnju sa predsjednikom Republike Srpske. Tako da su sve strateške stvari se dešavale u tom institucionalnom miljeu i tu su se donosile odluke”, kaže predsjednik Vlade RS.

Premijerka Cvijanović je navela i da je bilo i nekih izazovnih perioda koji vjerovanto ni jedan premijer ne bi poželio ni sebi, ni nekome drugome da to iskusi. Navela je da je bilo i takvih stvari , ali da su one prehodane kako treba i da je Vlada dostojanstveno ostala na nogama.

Kao jednu od najružnijih stvari u mandatu navela je veliku poplavu 2014. godine koja je odnijela jedan cijeli budžet.

“To nije samo jedna vrsta štete, tada sagledavate ukupnu štetu u društvu koja je bila, a ona je bila strašna. Dakle od pojedinca, porodice, onda pogledate koja je šteta na infrastrukturi, u poljoprivredi pa vidite u kojem su stanju vaši privredni subjekti. A onda razmišljajući koji je to napor i koja energija treba da se uloži da stvari dovedete u red, morate se osjećati strašno. Ja sam se osjećala strašno, ali sam tada sebi rekla ovo je veliki test koji moramo svi zajedno da pokažemo, institucije moraju da pokažu da su zajedno sa svojim građanima. Privrednici moraju da znaju da ih nećemo ostaviti na cjedilu. Naša sela i gradovi moraju da znaju da ih nećemo ostaviti sa razvaljenom infrastrukturom, da ćemo odmah to raditi i popraviti”, kaže Cvijanović.

“Zaista sam ponosna na činjenicu, što smo dok je sve to trajalo donosili mjere. Kreirali smo, zajedno sa predsjednikom RS set mjera kojim se odnosio na uvođenje vaučera, istovremeneo smo kreirali kako da se oni koriste, odlazili na teren, pružali raznorazne pomoći. Za mene je to jedan zaista strašan period”, kaže premijer.

“Građani su tada pokazali ogroman nivo solidarnosti i osjećaj svijesti o tome da za RS i svakog njenog građanima koji je ugrožen treba djelovati zajedno”, rekla je Cvijanović.

Istakla je da je zadovoljna time što je tada Vlada kao institucija brzo reagovala.

Govoreći o premijerskom poslu Cvijanović je rekla da je lijepo kada se dogovor sa socijalnim partnerima počinje ostvarivati, te da je raduje kada se realizuje dogovor sa svakom pojedinačnom kategorijom u RS.

“Ja nisam premijer koji olako daje obećanja, ja ne volim da iz mojih usta izlaze ogromni brojevi, ogromni procenti i da time bacam prašinu u oči. Ljudi koji sa mnom razgovaraju znaju da je to tako. To je dobra strana mog posla. To je pozitivna strana biti premijer, kada znate da ste nešto obećali i da ste u stanju da to ispoštujete i vidite rezultate,” rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS gostujući u emisiji ATV-a “Jedan na jedan”.

Govoreći o aktuelnom sazivu Vlade RS premijer je istakla da nije bilo kadrovskih promjena, te da Vlada kao tim dobro funkcioniše.

“Mi smo kao tim uspjeli da donesemo do zadatog rezultata. Kao tim postizali smo ono što je bilo potrebno”, kaže Cvijanović.

Na pitanje da li je tačno da rekonstrukcije u Vladi nije bilo zbog odnosa u koaliciji premijerka Cvijanović je rekla da to nije tačno.

“Ja sam prezadovoljna načinom kako smo mi kao Vlada funkcionisali, a to jeste koaliciona Vlada. Bilo je varnica i bilo je nekih stvari koje smo posmatrali na drugačiji način. Ali to nisu varnice koje pale vatru, to nisu toliko različiti načini koji bi vas odvukli od onoga što je vaš cilj. Nego je bilo potrebno samo da uložite još 15 minuta ili sat ipo pa da neke stvari prosto sagledate ili nekome objasnite ili nismo dovoljno iskomunicirali svoju poruku. Dakle, nije bilo nikakvih katastrofalnih stvari, niti velikih nesporazuma, niti razjedinjenosti”, rekla je Cvijanović.

Cvijanović je navela da ni u jednom strateškom pitanju nije bilo raskoraka.

“Ne postoji ni jedan dan, ni jedna Skupština niti jedna tačka koja je dovela koaliciju u pitanje”, tvrdi premijer.

Premijer RS je najavila da će u ponedjeljak biti donesena odluka o povećanju penzija za još dva odsto.

“U kontinuitetu će penzije biti povećavane”, najavila je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS gostujući u emisiji “ATV-a “Jedan na jedan”.