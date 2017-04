Cvijanović: U interesu Srpske je da se u životu održi reformska agenda

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da su predstavnici Srpske u institucijama BiH, nakon institucionalne krize koju je prouzrokovao bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, prema zaključcima Narodne skupštine obavezani da se u zajedničkim organima BiH bave samo onim pitanjima koja su od značaja za Republiku Srpsku.

“Naša procjena je da je u interesu Republike Srpske da se u životu održi Reformska agenda i za nju vezani aranžman sa MMF-om. Što se tiče Zakona o akcizama i navodne brige SDS-a za poljoprivrednike Republike Srpske, to je samo prazna politička priča i ništa više”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je u izjavi Srni podsjetila da je Vlada Republike Srpske jasno rekla da će snositi sve dodatne troškove koje bi imali poljoprivrednici.

“Iz tog razloga smo i predložili da će, u slučaju usvajanja ovog zakona, agrarni budžet u okviru budžeta Republike Srpske biti povećan sa 60 na 70 miliona. To znači da bi poljoprivrednici i dalje zadržali plavi dizel samo bi on bio dodatna stavka u odnosu na postojeći agrarni budžet od 60 miliona, a ne u okviru njega kao što je do sada bio slučaj”, pojasnila je Cvijanovićeva.

Treba podsjetiti, istakla je Cvijanovićeva, da poljoprivrednici iz FBiH, za razliku od poljoprivrednika iz Srpske, do sada nisu uopšte imali tu vrstu podrške kroz plavi dizel.

Ona je navela da se, osim toga, usvajanjem zakona otvara i prostor za povoljno međunarodno kreditiranje saobraćajne infrastrukture, bez čega nema ni unapređenja komunikacijskih veza u okviru Republike, ni razvoja privrede.

“Kad sve to sagledamo, poslanici SNSD-a su odlučili da se ponašaju u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, kao i obavezama koje je Republika Srpska preuzela u okviru Reformske agende. S druge strane, SDS je ostao kakav je i bio – dezorijentisan i nesređen, prepun slatkih obećanja i prema strancima i prema građanima Republike Srpske, a premalo kapacitiran da bilo šta konkretno uradi”, ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je današnje učešće poslanika SNSD-a u radu Predstavničkog doma BiH vezano isključivo za odnos prema Reformskoj agendi sa EU.

“Očekujem da će, zbog poštovanja prema Ruskoj Federaciji, i zato što je to u interesu Republike Srpske, poslanici SNSD-a učestvovati i kad na dnevnom redu bude ratifikacija Sporazuma o klirinškom dugu”, istakla je predsjednik Vlade Srpske Željka Cvijanović u izjavi Srni.

U Sarajevu se danas održava hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj bi poslanici trebalo da se izjasne o zahtjevu Savjeta ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku četiri zakonska prijedloga čije je usvajanje uslov za nastavak kreditnog aranžmana sa MMF-om.

