Cvijanović: Treba povećati najnižu platu

Predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović smatra da mora doći do povećanja najniže plate u Republici Srpskoj te da je prioritet poboljšanje stanja u realnom sektoru.

Dodala je da je sada ipak prioritet da se zadrži dostignuti nivo plata, kada je riječ o javnom sektoru.

“Iako nisu povećavane unazad nekoliko godina, plate u RS su i dalje konkurentne kada je u pitanju regija”, ustvrdila je Cvijanović.

Podržala je ideju Saveza sindikata RS da treba da se potpiše Op[ti kolektivni ugovor i najavila da će u iduće tri sedmice biti zakazan sastanak na kojem će to pitanje biti ponovo aktuelizovano.

“Mora se ići na povećanje najniže plate, to je opredjeljenje i Vlade, uticali smo i ranije da do toga dođe, to nisu veliki iznosi ali pokazuje da smo opredjeljeni za to”, naglasila je entitetska premijerka.

Ona nije mogla da govori koji je to iznos najniže plate koji je prihvatljiv za Vladu.

Cvijanović je rekla da MMF traži smanjenje plata, ali da Vlada brani stav da one ostanu na sadašnjem nivou.

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mićić rekla je da su Vladi na današnjem sastanku predstavljeni zahtjevi radnika, povećanje najniže plate i potpisivanje op[teg kolektivnog ugovora.

“Očekujemo da će Vlada učiniti maksimum da se ta pitanja riješe”, naglasila je Mišić.

Dodala je da sindikat smatra da najniža plata treba da iznosi 50 odsto prosječne zarade u RS.

Zahtjev sindikata je i potpisivanje granskih kolektivnih ugovora, te da dođe do povećanja plaća, koje su najniže u realnom sektoru.

U Sindikatu žele i izmjene Zakona o radu, te da zakonom bude regulirano i pitanje kolektivnog ugovora.

Mišić je dodala da je neophodna i strategija zaštite zdravlja radnika na radu, izmjene zakona o posredovanju pri zapošljavanju, reguliranje socijalnog zbrinjavanja radnika za koje to još nije urađeno.

(Fena)