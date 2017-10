Cvijanović: Skandalozni napadi na ljude iz MMF-a

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović nazvala je skandaloznim napade opozicije pojedinačno na ljude iz Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, jer su potvrdili da je deficit Srpske između 35 i 40 miliona KM, a ne 170 miliona KM kako to oni smatraju.

Komentarišući izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske da je deficit budžeta za 2016. godinu 170 miliona KM, dok je Ministarstvo finansija saopštilo da je to 40 miliona KM, Cvijanovićeva je podsjetila da je iz MMF-a potvrđeno da je deficit između 35 i 40 miliona KM.

“Kada ste u aranžmanu sa MMF-om vi ste u dnevnoj komunikaciji sa njima, imaju uvid u sve vaše operacije. Pustili su par dana, uporedili su sa svojom dokumentacijom i svojim analizama i onda izašli /u javnost/. To što gospodi iz opozicije ne godi ušima da to čuju pa napadaju pojedinačno ljude iz MMF-a, skandalozno je i katastrofalno”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je za RTRS rekla da će se nakon ostavke glavnog revizora Republike Srpske birati drugi revizor. “Sada treba da se premosti situacija ko će da radi taj posao do tog izbora”, rekla je Cvijanovićeva i dodala da postoji propis koji kaže na koji način se može premostiti ta situacija.

Cvijanovićeva je rekla da ono za šta opozicija kaže da spada u deficit, Ministarstvo finansija Republike Srpske smatra da nije deficit.

Ona žali što se uopšte došlo do takve situacije kada je u pitanju Glavna služba za reviziju i dodala da je važno obezbijediti da Narodna skupština i sve ostale institucije rade normalno i efikasno.

“Ne možete vi rušiti jednu instituciju zato što vam se ne sviđa šta se dogodilo u drugoj, jer sve institucije koliko ih imamo u Republici Srpskoj moraju da rade”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da građani jesu zbunjeni, i da nema potrebe da se građanima objašnjava sve detaljno jer je njima relevantno da li se ostvaruje ono pravo koje im pripada, da li imaju svoje plate, penzije i slično.

“Mislim da je laž kada opozicija govori kako je Republika Srpska prezadužena, jer to još nije rekao niko od finansijskih organizacija koji dnevno prate naš budžet i ono što se dešava ovdje, znaju kakvi su međunarodni kriterijumi. Niko to nije rekao osim opozicije koja širi priču kako će ovdje doći do kolapsa, a evo nije se dogodio kolaps”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da bi za boračke kategorije voljela da ima više sredstava, ali da se, ipak, svake godine povećava osnovica za porodične i lične invalidnine zato što Vlada zadržava isti iznos sredstava, iako se smanjuje broj korisnika i sve se stavlja na raspolaganje tim korisnicima.

“Oni mogu da vole ili ne vole ovu ili onu vlast, jer znaju da je preko 5.600 stambenih jedinica upravo izgrađeno naporima ove Vlade i onih koje su bile u posljednjih 10 godina. Mislim da ne treba potcjenjivati građane, oni možda jesu zbunjeni kada slušaji te stvari, ali njima nije teško da razumiju šta se dešava u Sarajevu i kakvu ulogu imaju ljudi tamo koji nama ovdje svaki dan drže predavanja”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da građani odlično znaju kako međunarodna zajednica “skoči” ili reaguje na neku stvar u Republici Srpskoj i kako ćuti pokvareno kada se te iste stvari dešavaju u Federaciji BiH ili na nivou BiH.

“Katastrofalan pristup je pričati svaki dan kako će doći do kolapsa sistema u Republici Srpskoj, a to nije tako, a u FBiH da teče med i mlijeko”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je stav Republike Srpske o globalnom fiskalnom okviru budžeta BiH, da on ne treba da se proširuje, jer institucije BiH već troše previše novca, a niko se ne bavi time za šta se on troši.

“Tamo nemate nijednu suštinski važnu stvar za život građana. U Republici Srpskoj imate sve što je suštinski važno – prosvjetu, zdravstvo, penziono, infrastrukturu, energetiku, poljoprivredu i socijalnu sferu”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je problem nastao 2005. godine zahvaljujući odlukama PDP-a kada su omogućili da se prvo namire svi na nivou BiH i onda što ostane da se raspopređuje među entitetima.

“Trebate da ustupite novac tamo gdje je on najpotrebniji, a oni to ne rade. Oni su prioritet u isplatama i to naši građani moraju da znaju. To je velika istina i onda ti kritikuju kakvo je finansijsko stanje”, rekla je Cvijanovićeva.

Što se tiče Zakona o akcizama, Cvijanovićeva je ocijenila da je u pitanju čisto politikanstvo na nivou BiH. “Činjenica je da nije bilo dovoljno ruku da se izglasa taj zakon. To je haotična situacija koja liči na SDS poslednjih godina”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je SNSD, koji je sastavni dio Reformske agende, na nivou Republike Srpske, preko svoje Vlade sa koalicionim partnerima preuzeo na sebe određene obaveze, a poslanici SNSD-a na nivou BiH su odlučili da se ponašaju odgovorno i “da spasu reformska nastojanja i obraz ovih neuspješnih ljudi na nivou BiH”.

Ona je istakla da će, ukoliko zakon o akcizama ne bude usvojen, jedan cijeli veliki proces, koji podrazumijeva učešće mnogih finansijskih organizacija, biti blokiran.

“Mi u Vladi Srpske smo se pripremili na tu situaciju. Pripremamo da će i naredna godina biti takva. I u nekom najlošijem scenariju 2019. godine kada prođu izbori i kad se poslažu vlasti mislim da onda trebamo snažno krenuti da otkočimo nekoliko velikih reformskih stvari ukoliko one do tada ne budu deblokirane”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da treba predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH pitati kada će biti odgovoreno na Upitnik EU, jer je on uvijek pričao kako je Republika Srpska kriva jer nije dostavila odgovore.

“Mi smo davno gore /na nivo BiH/ njemu dostavili odgovore, a on se nije sjetio da obezbijedi prevod. To je taj nivo BiH koji uvijek krivca traži negdje drugo i kada im je povjeren konkretan zadatak oni su nesposobni da bilo šta urade, već znaju samo da pričaju kako su za reformske procese, za EU, a na praktičnom terenu to je ravno nuli”, zakučila je Cvijanovićeva.

Cvijanović: Budžet može podnijeti veće penzije i izdvajanja za porodilje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da budžet može podnijeti izdvajanje za povećanje penzija, koje će ga za posljednja tri mjeseca u ovoj godini koštati oko 7,2 miliona KM, kao i za naknade nezaposlenim porodiljama, te najavila povećanje minimalne plate.

“Nismo se upustili u priču o povećanju penzija napamet, nego na osnovu određene računice. Zato smo i rekli da je realno da u ovoj godini to bude tri odsto od oktobarske penzije. Takvu odluku donijeli smo na prošloj sjednici Vlade. Drugi dio će ići sljedeće godine, mislim da je realno da to bude u drugom kvartalu”, rekla je Cvijanovićeva za Radio-televiziju Republike Srpske.

Cvijanovićeva je podsjetila da je ranije najavljeno da će se povećanje penzija od ukupno pet odsto dogoditi u dva koraka, te da nije prvi put da se pribjegava takvoj formuli.

“To smo radili i u prethodnom periodu. Mi smo u proteklih nekoliko godina povećali penziju za nekih 11,5 odsto i to se nije dogodilo odjednom, nego smo se postepeno kretali da ne bismo ugrozili budžet i neka osnovna davanja, a da bismo opet išli naprijed i obezbjeđivali kontinuirano rast”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je saglasna da su to mali pomaci, mali rast, ali je ukazala na važnost opredjeljenja Vlade da se kreće tim putem.

“Druga stvar koja je bitna, i možda i najvažniji korak, jeste da smo zaštitili penzije u smislu redovnosti. Od početka 2016. godine penzije su prešle na trezor, penzioneri dobili budžetsku poziciju broj jedan, prvi su u isplatnom redu, nema više čekanja i razmišljanja kojeg datuma počinje isplata penzija”, navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je napomenula da je prošlog mjeseca isplata penzija počela dva dana prije predviđenog datuma.

“Penzije počinju 10. u mjesecu, a mi smo isplatu počeli 8. To je jedna dimenzija – zaštiti u smislu redovnosti, a druga dimenzija je stalno povećavati iznos penzije, ma kako to djelovalo malo. Kada to sve saberete, kada pogledate koliko to iznosi za budžet, onda to predstavlja krupan korak”, istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, povećanje penzije za posljednja tri mjeseca u ovoj godini dodatno će budžet koštati oko 7,2 miliona KM, ali to budžet može da podnese.

“Mi se ne bismo odlučili za takav korak da nismo izračunali da je to moguće. Što se tiče opozicije, oni godinama govore da je budžet pred kolapsom ili u kolapsu, godinama predviđaju da neće biti plata ni penzija ni socijalnih davanja, a sve to teče uredno bez ikakvih problema. Pritom smo uspjeli da povećavamo penzije, da obezbjeđujemo izvršenje nekih obaveza”, dodala je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je prošle godine u ovo doba ili pretprošle godine bilo značajnih problema, ali da su najveći problemi prevaziđeni.

“Sada se krećemo uzlaznom linijom i naši pokazatelji, koji govore kako smo završili prošlu godinu i kakav je trend ove godine, upućuje na to da mi izlazimo iz krize, da smo sve stabilniji i da postoji čitav niz sistemskih mjera koji to treba da omogući”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je visina prosječne penzije za puni radni staž 500 KM, a ne 300 KM, ali da je slabost sistema u tome što je samo osam odsto penzionera koji su na osnovu punog radnog staža otišli u penziju.

“To je jedna od nekoliko ranjivih stvari u okviru penzionog sistema. Pri tome moramo da znamo da ni svi penzioneri nisu istog materijalnog statusa”, naglasila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Vlade Republike Srpske izjavila je i da će izdvajanja za naknade za nezaposlene porodilje predstavljati dodatno izdvajanje iz budžeta, ali da je i to ukalkulisano.

Ona je napomenula da je željela da ta mjera bude uvedena od početka ove godine, ali je splet okolnosti doveo do toga da će to ići od 2018. godine.

“Mislim da je to dobra mjera. Ali isto tako, da nije bilo blokada na niovu Sarajeva i uskraćivanja sredstava ta bi mjera sigurno bila u funkciji od januara ove godine. To znači da bi naše nezaposlene porodilje već deset mjeseci uživale jednu takvu privilegiju”, rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da je kriterijum, za sada, da to bude nezaposlena porodilja, jer je prioritetni cilj da se smanji razlika između zaposlenih i nezaposlenih majki.

“Na neki način to bi trebalo da predstavlja stimulans majkama koje su nezaposlene, imaju potomstvo, da u trajanju od 12, odnosno 18 mjeseci dobijaju ovakvu vrstu podrške. I opredijeljeni smo da se za to”, naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da se za tu mjeru može reći da predstavlja jednu od pronatalitetnih, a da se kriterijumi mogu širiti tek kada bude izrađena pouzdana socijalna karta.

Ona je ponovila da će nezaposlene porodilje primati mjesečnu naknadu u visini najniže plate, što implicira da će se i ona povećati, što bi građani veoma brzo mogli da očekuju.

“To je naše opredjeljenje za sljedeću godinu. To je jedna od mjera koje su predviđene. Moramo ići dalje na povećanje minimalne plate”, rekla je Cvijanovićeva i dodala da bi ona trebalo da bude 405 KM.

Premijer Srpske smatra da bi sve bilo puno lakše i bolje da opozicija, koja stalno predviđa neki kolaps sistema ili kolaps budžeta, u Sarajevu nije zaustavila silni novac koji je trebalo da stigne Republici Srpskoj, ali da se uprkos svim tim blokadama budžet uspio održati funkcionalnim.

“Uprkos tome što su nas upravo ti opozicionari koji predviđaju navodno neki kolaps zaustavili na svakom koraku u finansijskom smislu, ali i u političkom, uspjeli smo da održimo budžet ne samo funkcionalnim nego da stignemo da izmirimo neke obaveze koje su prošle godine bilježile određene zaostatke, i to ozbiljne zaostatke”, objasnila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da Vlada više nema nikakvih problema kada je riječ o poljoprivredi, te podsjetila da je godinama bila tema da kasne podsticaji. “Evo sada smo u potpunosti ažurni. Ono što dospijeva biva izvršeno i tako će biti do kraja godine”, rekla je Cvijanovićeva.

**Kada je riječ o pronatalitetnoj politici u Srpskoj, ona je navela da se mora ući duboko u sistem i pregledati određena prava, te vidjeti šta su kočnice za neko pravednije dodjeljivanje i uživanje određenih prava, što je ogroman posao.

Govoreći da li će biti izmjena u pravima na dječiji doplatak, Cvijanovićeva je rekla da to podrazumijeva sistemsko otvaranje, odnosno da treba raspakovati mnogo stvari.

“Mi smo opredijeljeni da to radimo. Razgovarali smo i sa poslodavcima i sa sindikatom, razgovaraćemo i u budućem periodu na koji način uvesti više reda u ta prava”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da će socijalna karta dati odgovore na mnoga pitanja, te se nada da će uskoro početi aktivnosti na tom planu. “To sam namjeravala davno da uradim, a moram da kažem da je bilo mnogo prepreka”, dodala je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je naglasila da država mora da obezbjeđuje sistemske mjere, te je napomenula da su tokom proteklih godina širili lepezu određenih prava i davanja, te podsjetila da se već deset godina zadržala mjera da učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola dobijaju besplatno udžbenike, kao i da svi odlikaši iz višečlanih porodica dobijaju udžbenike tokom osnovnog obrazovanja.

“Izgradili smo 96 kuća za višečlane porodice, uvodili smo i neka druga prava. To mora da bude široka lepeza, veća, bolja, sadržajnija, održivija nego što je sada slučaj. To povlači mnogo poteza i raspakivanje cijelog paketa prava, ali smo opredijeljeni da idemo u tom pravcu”, navela je Cvijanovićeva.

Ona smatra da bi najpravednije bilo da se pomoć upućuje samo onima koji su zaista ugroženi, jer “nije isto ako je majka nezaposlena porodilja u porodici u kojoj ima prihode od nekoliko hiljada maraka i tamo gdje je majka nezaposlena porodilja i nema nikakvih drugih prihoda”.

(Srna)