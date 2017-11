Cvijanović: Šarović obmanjuje poljoprivrednike da izgubiti 30 miliona evra

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas Srni da ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović bespotrebno obmanjuje javnost, a posebno poljoprivrednike tvrdnjom da će poljoprivrednici u Srpskoj izgubiti 30 miliona evra ako ne dođe do usvajanja Strategije ruralnog razvoja BiH.

“Prvo je netačno to što Šarović kaže da je uloga njegovog ministarstva da obezbjeđuje novac kod međunarodnih finansijskih institucija, jer su ta sredstva već predviđena u okviru fondova EU. Kao drugo, Šarović stvara lažnu sliku kako će neko, ako bude usvojena takva strategija na nivou BiH podijeliti 30 miliona evra poljoprivrednicima u Srpskoj, a onda još lažniju sliku stvara tvrdeći da to blokira Vlada Republike Srpske”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da uopšte nije riječ o takvoj vrsti direktne pomoći poljoprivrednicima, već o sredstvima za koja se, kvalitetom svojih projekata, mogu takmičiti različiti subjekti – od institucija, instituta, fakulteta, nevladinih organizacija do farmera i mogu se finansirati razne aktivnosti od izrade planskih dokumenata ili zakona, preko organizacije stručnih seminara do konkretne farmerske aktivnosti.

“To nije ni sporno jer je potrebna sinergija različitih faktora da bi se stvari unaprijedile u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, ali je sporno pričati bajke da će neko maltene podijeliti novac poljoprivrednim proizvođačima samo zato što je usvojena neka strategija, ili ga uskratiti ako ne bude usvojena, a upravo tu lažnu sliku stvara Šarović”, rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je pojasnila da se do tog novca dolazi isključivo putem kvalitetnih projekata, a projektno finansiranje je, jednostavno rečeno, otvoreno tržište na kojem vladaju pravila konkurencije i ništa nije zagarantovano.

“S obzirom da BiH još nema usvojen IPARD sistem, finansiranje će se vršiti kroz program IPA i to upravo na bazi konkurentnih i kvalitetnih projekata, a korisnici mogu biti vrlo raznovrsni”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je druga stvar to da li su sektorske strategije koje služe kao osnov za povlačenje sredstava EU potrebne. “Očito da jesu s obzirom na pravila EU, ali kad je u pitanju BiH, onda se mora voditi računa da su to strategije okvirnog karaktera jer su oblasti koje one tretiraju u nadležnosti entiteta. To, opet, znači da strateški dokumenti koje Republika Srpska već ima, moraju biti prepoznati u takvim okvirnim sektorskim strategijama”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su upravo iz tih razloga u taj proces uključeni i predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske s mandatom da rade na izradi okvirnog dokumenta.

“Mislim da te Šarovićeve bajke kako je on nešto obezbijedio poljoprivrednicima, a Vlada Republike Srpske to kao sprečava, malo ko od poljoprivrednika uzima ozbiljno. Ovdje je suština da se izrađuju dokumenti koji služe svrsi, i koji predviđaju aktivnosti koje su u skladu sa ustavnim ovlaštenjima aktera na različitim nivoima vlasti, a ne da se daju lažna obećanja i obmanjuje javnost”, zaključila je predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je juče da će BiH i Republika Srpska na godišnjem nivou izgubiti 30 miliona evra namijenjenih za razvoj poljoprivrede, odnosno 90 miliona do 2020. godine.

“Ako Republika Srpska ima dovoljno sredstava za poljoprivrednike i ne treba joj novac iz evropskih fondova, onda i ne mora da usvoji ovu strategiju jer je niko i ne tjera, već je to samo ponuda EU”, naveo je Šarović.

(Srna)