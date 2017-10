Cvijanović: Reformski program nema podršku stranaka iz FBiH

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je reformski program za BiH koji podrazumijeva kombinaciju sredstava različitih međunarodnih finansijskih institucija zapao u ćorsokak zbog politikantstva i nepostojanja kompaktne podrške stranaka iz Federacije BiH.



“Zastoj na nivou BiH je evidentan i ne vidi mu se kraj. Razlika je u tome što je ovaj put u Vašingtonu na Godišnjoj skupštini Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ trezvenije razgovarano, bez širenja lažnog optimizma kakav inače čujemo od predstavnika vlasti iz Sarajeva”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je za portal “Vijesti” navela da je u Vašingtonu razgovarano o tome kako održati aranžman s MMF-om, s obzirom na to da je on tijesno vezan za Reformsku agendu i da bez zakona o akcizama nema ni oslobađanja sredstava EBRD-a i EU.

Cvijanovićeva je istakla da bi nastavak kreditnog aranžmana sa MMF-om znatno poboljšao stanje budžeta Republike Srpske, ali da nije presudan za izvršenje obaveza.

“Ta sredstva bi znatno poboljšala stanje budžeta, ali nisu presudna za izvršenje obaveza. To se, uostalom, vidjelo i u prethodnom periodu jer je izvršenje obaveza znatno bolje, iako nismo povukli 150 miliona KM od MMF-a. I sam MMF je to konstatovao”, naglasila je Cvijanovićeva.

Komentarišući navode da zbog deficita u budžetu Srpske može biti ugrožen aranžman sa MMF-om, Cvijanovićeva je pojasnila da MMF to nikada nije naveo kao razlog, već da je to govorio predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić, preuzevši priču opozicije u Republici Srpskoj.

“MMF je potvrdio navode Ministarstva finansija Republike Srpske kada je riječ o visini deficita. Zvizdiću je ta tema trebala samo da bi, uz nivo BiH, postojao, navodno, još neki krivac za blokadu aranžmana sa MMF-om. Ono što su saopštili iz MMF-a najbolji je odgovor, a što se to ne sviđa našoj opoziciji i pojedinim stranim ambasadama, šta ja tu mogu”, kaže Cvijanovićeva.

Premijer Srpske kaže da je vlast u Republici Srpskoj, za razliku od opozicije koja blokira rad Narodne skupštine, odlučila da radi, “dok oni i dalje mogu da zvižde”.

“Opozicija bi jednom da blokira rad Narodne skupštine zato što revizorski izvještaj nije na dnevnom redu, a drugi put zato što je uvršten u dnevni red. Vladajuća većina je odlučila da radi, a oni mogu i dalje da zvižde. Ako misle da im to priliči, onda neka tako i rade. Mi spremamo budžet i ekonomsku politiku, spremamo izmjene zakona da bismo mogli da obezbijedimo porodiljske naknade za nezaposlene porodilje od sljedeće godine i neke druge važne stvari”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da u ovom slučaju postoji manjina koja kaže da je nelegalno kad većina radi i donosi akte, ali da to pokazuje da su pojedini ljudi “totalno bez kompasa”.

“Ako im je do toga da osporavaju akte, neka to rade, ali kad manjina nastoji da blokira rad većine, a onda osporava što je većina uprkos njihovim blokadama radila, to se zove politička glupost, a ne institucionalna kriza, kako neki nastoje da to prikažu”, istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o Rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, ona je naglasila da Srpska ima pravo da definiše politički stav o svakom pitanju.

“Republika Srpska ima pravo da definiše politički stav o svakom pitanju, a Narodna skupština je najpozvanija institucija da to čini. I u članstvu EU postoje države koje su vojno neutralne, a uz to, u Srpskoj postoji opredjeljenje da se po tom pitanju prati Srbija. Taj stav su javno zagovarali i SDS, PDP i NDP, ali nisu smjeli da podrže rezoluciju u Skupštini zbog obaveza preuzetih na nekoj drugoj strani u odnosu na građane Srpske”, dodala je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o referendumu o radu Suda i Tužilaštva BiH, Cvijanovićeva je rekla da kada vlast i opozicija u Srpskoj postignu konsenzus, tada će biti i referenduma.

“Pošto opozicija ne smije da bude dio tog konsenzusa i omogući da građani na referendumu kažu šta misle o radu Suda i Tužilaštva BiH, onda je logično i da to pitanje bude odgođeno. S obzirom na to kakva je praksa tih institucija kada je riječ o ratnim zločinima i kako one umanjuju šanse za suživot, prosto je teško zamisliti da će sa dnevnog reda nestati opcija koja se zove referendum”, kaže premijer Srpske.

(Srna)