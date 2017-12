Cvijanović: Priča oko evropskih integracija jedino ljepilo koje ovu zemlju drži na okupu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović odgovorno tvrdi da su, kada je riječ o Reformskoj agendi, svi procesi blokirani na nivou BiH zato što tamo niti ima većine, niti stvarne opredijeljenosti.

“Postalo je mnogo otužno da se stalno priča o istim stvarima, a nikada ne možete da zabilježite neko kretanje… Imate situaciju da su partije poput ovih koje su iz Republike Srpske – SDS, PDP i NDP potpisivale Reformsku agendu, a onda, kada su dolazile stvari na odrađivanje i izvršenje, govorile da neće da imaju ništa s tim”, kaže Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, politički nezrela situacija bila je kada je PDP prvi potpisao Reformsku agendu. “Sjećam se da je tada /potpredsjednik PDP-a/ Igor Crnadak održao pres sa visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inckom, koji nema nikakve veze ni dodirnih tačaka sa Reformskom agendom, i rekao kako su svi opredijeljeni da to funkcioniše”, podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona kaže da su na nivou BiH potpisali Reformsku agendu čak i onda kada je ona sadržavala odrednice da treba privatizovati elektroprivredu.

“Svi su ovdje javno govorili da se to ne smije desiti, a gore su to potpisali, i da treba donijeti novi zakon o radu. Onda su istog dana, nakon što su to tako glorifikovali na nivou Sarajeva, rekli kako su oni reformski opredijeljeni momci, kako su oni za Evropu, došli ovdje u sindikat, u Republiku Srpsku, u Banjaluku i govorili kako je strašna ova vlast koja hoće da donese novi zakon o radu”, rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je istakla da je to zbir neozbiljnih ljudi koji su dali mnoga neozbiljna obećanja, koja dijelom ne mogu, a dijelom ne žele svjesno da izvrše.

“Procesi su gore blokirani, one stvari koje se pojavljuju u kontekstu Republike Srpske, moram da kažem, da su ta sva rješenja gotova, ali evo i mi malo čekamo da vidimo šta će to oni uraditi pa da onda i mi damo svoj dodatni doprinos. Ali, kad je suštinsko kretanje u okviru agende, onda tu nema zastoja koje dolazi iz Republike Srpske i upravo je zastoj na nivou BiH”, kaže Cvijanovićeva.

Govoreći o zastoju u vezi sa evropskim Upitnikom, ona je rekla da su predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić i ljudi sa nivoa Sarajeva pričali da je to zato što Republika Srpska nije dala odgovore.

“Mi smo tada rekli – ne možete dobiti odgovore dok ne uspostavimo mehanizam koordinacije. Kada se budete navikli da to treba da koordinišemo, to će biti. To se na kraju desilo, napravljene su radne grupe, nešto je krenulo”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da ni dan danas nema zaokružene priče u vezi s tim, upitavši gdje je taj rezultat.

“Oni nisu bili u stanju na vrijeme ni da misle o cjelokupnom procesu koji ima nekoliko dimenzija. Svi nivoi vlasti da daju odgovore, pa svi zajedno da ih sortiramo i sredimo da bi oni imali jedinstvenu snagu, a paralelno s tim da se obezbjeđuje priča, raspisuju procedure, i ne znam ni ja šta sve radi, vodi računa o prevodu. I onda vam je kriva Republika Srpska”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je iznenađuje ogromna strpljivost EU.

“Priča oko evropskih integracija ili oko aranžmana sa MMF-om je definitivno jedino ljepilo koje ovu zemlju drži na okupu”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je jedno od obrazloženja koje je bilo dato kada su uvedene sankcije predsjedniku Republike Srpske bilo to da bi se ubrzao put BiH prema EU.

“Jesmo li galopirajućim korakom u ovih godinu dana trčali, od tih sankcija, pa stigli do EU. Mi smo još u gorem stanju od onog gdje smo bili prije godinu dana. Prije godinu dana su ljudi u Sarajevu još mogli da lažu da kažu biće Upitnik, sve će to biti riješeno, pa je prošla godina dana, pa nije. Mogli su da lažu i da govore prije godinu dana jer im se više vjerovalo”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je upitala da li treba stalno lagati i govoriti kako se reforme dešavaju, kako se trči na evropskom putu ili treba jednom pogledati istini u oči i reći ko je za to kriv, sjesti zajedno i vidjeti kako se može uraditi a da taj neko ko je kriv ispuni svoju obavezu, a ne da se to svede na neku dnevnopolitičku priču.

Govoreći o nedavnoj posjeti Srbiji trojice članova Predsjedništva BiH i nastupu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, ona je ocijenila da taj cirkus pokazuje da je zemlja totalno u raskoraku sama sa sobom, jer se ni u jednom pitanju ne može postići dogovor.

“Moja logika bi bila da se prvo pripremi odlazak negdje na neki sastanak, da se stvari o kojima nismo dovoljno prečešljali prethodno i vidjeli da li imamo ili nemamo saglasnost ne delegiraju i njima se ne bavimo. Treća stvar je da to pokazuje da je BiH nikakva, nesređena unutra, da mi ne znamo uopšte da pričamo sa svijetom oko nas”, rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, BiH je isproblematizovala sve što se moglo isproblematizovati sa svojim sujedima.

Ona je podsjetila na nesporazume sa Crnom Gorom oko Sutorine, pa napad na tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima, dodavši da je to situacija koja je toliko sramotna i grozna i nema načina da se opravda.

Premijer Srpske je podsjetila i na situaciju oko pelješkog mosta, kada je optuživana Hrvatska što hoće da gradi, a EU što to finansira, pa na kraju komuniciranje između resornih ministarstava Republike Srpske i Hrvatske povodom rješavanja pitanje Rafinerije u Brodu.

“Ne možete cijeli život problematizovati sve oko vas, a pričati kako želite dobre odnose. To pokazuje da je država neozbiljna”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da to ne važi za institucije Republike Srpske, jer se one ponašaju kredibilno.

“Bezbroj puta su nam to rekli ti isti stranci koji ne žele da vide to što se dešava u Sarajevu, jer je njima strašno teško politički da izreknu, da kažu da je Republika Srpska u pravu. Sa svakim od njih kad pričamo mimo kamera, oni kažu vi ste odlični, teško se dogovaramo ali kad se dogovorimo vi ste tu”, kaže Cvijanovićeva.

Ona je navela da nikad nije vidjela količinu sposobnosti koja užasava, koju je vidjela na nivou BiH da se obećavaju stvari, a da znate da ih nećete izvršiti.

Cvijanovićeva je rekla da je, iako je dugo u politici, za nju bilo zastrašujuće kad je vidjela kako u nekim zajedničkim delegacijama u kojima je bila u svijetu, “počne priča `mi možemo, mi smo evropski orijentisani, mi smo za ovo, mi smo za ono`, a kad dođete na izvršenje, ne možete ništa da uradite”.

“Na sastanicima sam rekla `dajte molim vas, imamo s druge strane ljude koji nas znaju, prestanite da lažemo da to možemo da uradimo 12. decembra kad ne možemo možda ni 6. maja sljedeće godine, dajte da budemo realni, da samo zauzimamo stavove gdje možemo da ispoštujemo šta smo rekli. I nisam uspjela u tome, nismo uspjeli da to iskomuniciramo na taj način”, navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je Vladi važno ono što radi u Republici Srpskoj. “Mi poboljšavamo našu ekonomsku situaciju, imamo dobru saradnju sa socijalnim partnerima”, dodala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, ono što je otvoreno od pitanja biće zatvoreno u narednom periodu.

“Naši su pokazatelji dobri s obzirom na ovo zlo s kojim smo bili suočeni.

Od teških vremena, kriza koje su bile godinama, do sistemskih grešaka, teških elementarnih nepogoda i, konačno, do tih finansijskih blokada, koje su dolazile iz Sarajeva. Ne postoji više stvar o kojoj mi govorimo kako nešto nismo izvršili”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se redovno izvršavaju obaveze. “Čak smo na sebe kao budžet preuzeli i neke obaveze koje na nas nisu spadale da bismo rasteretili cjelokupnu sferu i da se brže krećemo naprijed”, dodala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je optimista kada je riječ o Republici Srpskoj. “Mislim da mi, definitivno, idemo uzlaznom linijom i mislim da partije iz opozicije pokušavaju na sve načine da to poremete, da pokvare tu sliku”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da zato ne vidi ni kao dobronamjernu tu njihovu aktivnost vezano za porodilje.

“Da su dobronamjerni, oni bi sjeli da o tome pričaju, da kažu `može li se to riješiti na ovaj ili onaj način`, da prodiskutujemo, a ne da dijele transparente, izvode ljude na ulicu, a pri tome niko ne vodi računa o tih 6.000 vrlo zadovoljnih budućih majki koje će ostvariti ovo pravo”, navela je Cvijanovićeva.

Ona smatra da će opozicioni poslanici sutra na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske vjerovatno pokušati na neki način da odugovlače i usvajanje budžeta i ekonomskog programa.

“Ima i još jedan važan zakon i to je nešto što je tražilo naše društvo i ja sam zadovoljna što smo to definisali, a to je uspostavljanje registra presuđenih pedofila”, napomenula je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, to su stvari koje porodice u Republici Srpskoj i društvo želi da vidi da funcioniše i da bude na snazi.

“Mi to moramo uraditi, ali sam čula iz njihovih redova da govore kako će sutra to odugovlačiti, kako će se pozivati na povredu Poslovnika, ne znam koja sve čuda samo da bi se osujetilo donošenje ovih zakona”, rekla je Cvijanovićeva.

(Srna)