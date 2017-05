Cvijanović: Povećanje penzija će se finansirati iz doprinosa

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će najavljeno povećanje penzija od tri odsto od oktobra ove godine biti finansirano iz doprinosa, kao i do sada.

Cvijanovićeva je podsjetila da je Vlada prošle godine preuzela obavezu da se iz Budžeta, trezorskim poslovanjem, izvršava ta obaveza čime je penzioni sistem, odnosno sama isplata penzija uvedena u jedan sistem redovnosti, pri čemu se sada penzije isplaćuju u roku od sedam dana kada je riječ o Republici Srpskoj, nakon čega se penzije isplaćuju za penzionere koji žive u inostranstvu, a nekada je to bilo 30 dana.

“U prethodnom periodu povećali smo penzije od 11,3 odsto. Sada smo najavili povećanje u dva koraka – jedno od tri odsto koje će se odnosti na oktobarsku penziju, a onda naredne godine dodatnih dva odsto kako bismo ispunili svoju obavezu koja je definsina zaključkom Narodne skupštine”, pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je Vlada imala namjeru povećati penzije i da nije bilo tog zaključka.

“Penzije će se isplaćivati kao i do sada, to je ukalkulisani trošak za koji smo znali i za koji smo se svjesno opredijelili i pored pritisaka da se ta odluka ranije donese i počne primjenjavati od početka ove godine. Mi smo i tada rekli penzionerima da će, kada to bude moguće i kada budemo bili sigurni da je to moguće, penzioneri biti obaviješteni i juče smo ih obavijestili da će povećanje penzija biti od oktobarske penzije”, naglasila je Cvijanovićeva.

