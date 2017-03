Cvijanović: Postignuta saglasnost o akcizama

Novalić: Neće doći do raskida ugovora s MMF-om

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Istočnom Sarajevu da je postignuta potpuna saglasnost o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH.



Ona je na konferenciji za novinare, nakon sjednice Fiskalnog savjeta BiH i sastanka Kolegijuma za evropske integracije BiH, istakla da je dogovoreno i usklađivanje PDV-a za 2016. godinu.

Kada je riječ o Međunarodnom monetarnom fondu /MMF/, Cvijanovićeva je istakla da je ostalo nekoliko dana ili koja sedmica da bude završen sav posao da bi bili ispunjeni rokovi MMF-a, izrazivši nadu da će to biti i urađeno.

Prema njenim riječima, kada je riječ o izmjenama Zakona o osiguranju depozita, moraće se djelovati amandmanski jer su se u njemu potkrale neke stvari za koje nije data saglasnost Vlade Republike Srpske.

“Očekujemo da ćemo kroz zajedničke aktivnost te nedostatke otkloniti”, poručila je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je na današnjem sastanku Kolegijuma za evropske integracije BiH urađen veliki posao i to u potpunosti, a ne parcijalno kako je to do sada bilo.

“Imamo mogućnost da na osnovu novousvojenih, definisanih i u potpunosti usaglašenih poslovnika o radu svih tijela predstavnici svih nivoa vlasti u BiH mogu početi konkretno da se bave svojim poslovima koji su predviđeni mehanizmom koordinacije”, istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, otklonjene su i sve dileme o učešću predstavnika svih nivoa vlasti.

“Stekle su se pretpostavke da za sve ono što smo do sada radili pojedinačno na nivou naših institucija, kao što je i davanje odgovora na Upitnik Evropske komisije, sada imamo mehanizam da sve objedinimo i u okviru rokova prosljeđujemo Evropskoj komisiji”, naglasila je Cvijanović.

Novalić: Svi da se uključe u rad na Zakonu o akcizama

Federalni premijer Fadil Novalić rekao je danas da bi u aktivnosti entitskih vlada u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH trebalo da se uključe Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Savjet ministara i parlament BiH da bi ova mjera što prije bila sprovedena.

“Insistiramo da se i oni uključe u aktivnosti entitetskih vlada u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, jer su rokovi prilično kratki, a krajnji termin je 24. mart”, rekao je Novalić na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu nakon sjednice Fiskalnog savjeta BiH.

On je potvrdio da su učesnici današnjeg sastanka, u skladu sa nedavnim dogovorima iz Banjaluke, potvrdili spremnost za rješavanje pitanja akciza u BiH.

“Postignuta je saglasnost među entitetskim vladama da se pruži podrška izmjeni i dopuni Zakona o akcizama BiH u sferi nafte i naftnih derivata, uključujući prvi put i one derivate koji se koriste za pokretanje motornih vozila kao što je bio-dizel, bio-tečnosti, lož-ulje…”, rekao je Novalić.

On je naveo da je postignuta saglasnost da bude nastavljen rad na balansiranijem pristupu kada je riječ o raspodjeli u vezi sa potrošnjom, s jedne strane, dok je sa druge strane dogovoreno da se uskoro pristupi poravnanju po osnovu PDV-a između vlada Republike Srpske i Federacije BiH.

(Srna)