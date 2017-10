Cvijanović: Poruka da je evropska perspektiva Z. Balkana na “dugom štapu”

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da se prijedlogom Evropske komisije da ubuduće za ulazak u EU građani zapadnog Balkana moraju imati odobrenje nadležnih službi EU šalje poruka da je evropska perspektiva ovog prostora na “dugom štapu”.



“Uvoditi dodatne procedure za zemlje od kojih većina ima status kandidata za članstvo znači ili da su one od članstva dalje nego što se želi priznati ili da su bezbjednosno rizične više nego što se o tome govori, ili i jedno i drugo. U svakom slučaju, to je iz našeg ugla gledanja loša poruka”, rekla je Cvijanovićeva Srni na pitanje da prokomentariše pomenuti prijedlog Evropske komisije.

Međutim, ističe Cvijanovićeva, ako će to pomoći poboljšanju opšte bezbjednosti u Evropi, onda takvu odluku ne treba dramatizovati, pogotovo kad se sjetimo kontrola koje su uvedene u jeku migrantske krize i između samih članica EU.

“Na to treba racionalno gledati. Da će to izazvati dodatna opterećenja za naše građane i privredu, to je jasno, i ako će predstavljati samo puko dodatno administriranje onda je problematično. Ali, ako će se time lakše odgovoriti na bezbjednosne izazove, onda se to mora razumjeti. U svakom slučaju odgovor nam treba dati EU”, zaključila je Cvijanovićeva.

(Srna)